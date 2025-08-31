為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高齡者交通事故傷亡創新高！議員批中市府道安宣導「抓錯藥方」

    市議員陳俞融指出，台中市道路型態多變，高齡駕駛反應力下降，更應接收正確道安知識。（陳俞融提供）

    市議員陳俞融指出，台中市道路型態多變，高齡駕駛反應力下降，更應接收正確道安知識。（陳俞融提供）

    2025/08/31 11:12

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市高齡者的用路安全亮起紅燈！民進黨市議員陳俞融根據市府數據，直指台中市65歲以上長者的交通事故受傷人數，從111年至113年連續3年逐年攀升，痛批市府的「路老師」宣導計畫內容與實際肇事情況嚴重脫節，宣導只重行人，卻無視高達7成5的長者是汽機車駕駛，「抓錯藥方」的宣導方式對改善長者交通安全十分有限。

    陳俞融說，根據市府資料，台中市高齡者交通事故受傷人數從111年的6,070人，113年暴增至11,026人，3年幾乎翻倍；而根據交通部最新統計，今年1至5月，台中市高齡者交通事故傷亡人數已達4,606人，不僅較去年同期增加1.4%，死亡人數更高達45人，位居全國第4高，傷亡不減反增。

    陳俞融指出，市府雖自詡積極辦理「路老師」道安宣導，但教案手冊內容多半圍繞「行人安全」，如「穿越馬路不貪近」、「綠燈注意轉彎車」等，卻不見如駕駛汽車時應如何注意道安等內容，但根據市警局的統計數據，113年高齡者交通事故的車種分析中，行人僅佔約5.4%，真正的大宗是騎乘機車（55.5%）與駕駛汽車（21.2%）的長者，兩者合計超過75%。

    陳俞融表示，現行長者道安宣導方向錯誤，恐成緣木求魚，市府的宣導資源沒有用在刀口上，當絕大多數的長輩是因騎車或開車發生事故時，宣導重點卻還停留在如何走路，完全無視統計數據揭示的現況。另統計數據顯示，台中市高齡者交通事故最頻繁的時段集中在上午8時至12時，這正是長輩外出活動、就醫的高峰期，市府的宣導策略也未能針對此高風險時段提出有效對策。

    陳俞融要求市府交通局與警察局應立即改善目前道安宣導模式及內容，正視數據，重新檢討「路老師」的教案內容，呼籲市府道安宣導必須「對症下藥」，針對高齡者的交通工具，特別是汽車，設計專門的道路安全課程，並結合早晨高風險時段，在社區、醫院、市場等長者聚集地進行精準宣導，而非「閉門造車」，唯有真正看見問題、用對方法，才能為台中的長輩們，織起一張真正有效的用路安全網。

