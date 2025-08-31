為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    整週高溫炎熱！紫外線易達危險或過量 大台北高溫衝36度以上

    今日至未來一週以高溫炎熱，大台北地區、部分中南部近山區有局部36度以上高溫。（示意圖）

    今日至未來一週以高溫炎熱，大台北地區、部分中南部近山區有局部36度以上高溫。（示意圖）

    2025/08/31 11:07

    〔記者林志怡／台北報導〕夏天還沒結束，未來一週仍是典型的夏季天氣。中央氣象署說明，今日至未來一週以高溫炎熱、有局部午後雷陣雨天氣為主，西半部地區注意中午過後有局部較大雨勢，氣溫方面，大台北地區、部分中南部近山區有局部36度以上高溫，紫外線容易達到危險或過量等級，民眾外出務必注意防曬、補充水分。

    中央氣象署預報員劉沛滕說明，今日台灣上空有高層雲系分佈，中南部清晨有零星降雨，東方為高壓環境，風向為東南風至南風，迎風面恆春半島、台東地區有局部降雨，其他地區多雲到晴，西半部地區、東半部山區中午過後有局部午後雷陣雨，尤其南部有局部較大雨勢。

    未來一週高壓逐漸東退，台灣位處高壓邊緣，南側將有相對低壓空間，並有熱帶擾動發展，不過劉沛滕提醒，目前低壓生成時間點與後續情況都還無法確定，雖電腦模式顯示有生成可能，環境也合適，但一切都還有待觀察。

    劉沛滕表示，週一、週二風向轉為偏東風，基隆北海岸、宜蘭地區、恆春半島、台東不定時有雨，且西半部午後雷陣雨範圍擴大，大雨區域延伸至東半部山區，週二西半部都有機會出現局部大雨。

    此外，劉沛鵬指出，週三至週六風向維持偏東風或微弱東北東風，主要雨區分布於西半部地區及東半部山區，其他各地多雲到晴，恆春半島有不定時零星降雨。

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播