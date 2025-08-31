整週高溫炎熱！紫外線易達危險或過量 大台北高溫衝36度以上

今日至未來一週以高溫炎熱，大台北地區、部分中南部近山區有局部36度以上高溫。（示意圖）

2025/08/31 11:07

〔記者林志怡／台北報導〕夏天還沒結束，未來一週仍是典型的夏季天氣。中央氣象署說明，今日至未來一週以高溫炎熱、有局部午後雷陣雨天氣為主，西半部地區注意中午過後有局部較大雨勢，氣溫方面，大台北地區、部分中南部近山區有局部36度以上高溫，紫外線容易達到危險或過量等級，民眾外出務必注意防曬、補充水分。

中央氣象署預報員劉沛滕說明，今日台灣上空有高層雲系分佈，中南部清晨有零星降雨，東方為高壓環境，風向為東南風至南風，迎風面恆春半島、台東地區有局部降雨，其他地區多雲到晴，西半部地區、東半部山區中午過後有局部午後雷陣雨，尤其南部有局部較大雨勢。

未來一週高壓逐漸東退，台灣位處高壓邊緣，南側將有相對低壓空間，並有熱帶擾動發展，不過劉沛滕提醒，目前低壓生成時間點與後續情況都還無法確定，雖電腦模式顯示有生成可能，環境也合適，但一切都還有待觀察。

劉沛滕表示，週一、週二風向轉為偏東風，基隆北海岸、宜蘭地區、恆春半島、台東不定時有雨，且西半部午後雷陣雨範圍擴大，大雨區域延伸至東半部山區，週二西半部都有機會出現局部大雨。

此外，劉沛鵬指出，週三至週六風向維持偏東風或微弱東北東風，主要雨區分布於西半部地區及東半部山區，其他各地多雲到晴，恆春半島有不定時零星降雨。

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

