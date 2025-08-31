桃園豪宅保全帥爆！「天菜排長」現身 認了是他本人

桃園藝文特區豪宅帥氣保安迷倒眾人。（圖擷自「mt760405」IG）

2025/08/31 11:32

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友近日經過桃園藝文特區某豪宅時，看到有個超帥保安站在門口，忍不住拍照上傳到網路後隨即引發轟動，不少民眾直呼「好帥啊」、「真的帥」，而這名保安得知後也大方現身，原來他竟然是將近10年前超紅的「天菜排長」孟霆！

網友在Threads分享豪宅帥氣保全的照片後，吸引了近6萬人按讚、近2千則留言，可見討論度之高，有人透露這間豪宅的保安不管是背景跟體格都有篩選過，因此能看到「顏值超級高」的保安人員出現，不少網友也感嘆如果自家的「阿北級」保全能換成帥哥就好了。

請繼續往下閱讀...

在引發轟動後，這名帥哥保安也在Threads回應此事，大方自介「我姓孟，單名霆，已婚，是一位健康體態管理教練」，並透露自己的IG帳號是「mt760405」，讓人驚覺原來他就是「天菜排長」孟霆。

孟霆表示，他那天只是去代班的，沒想到會被拍照上新聞，一開始感到有些錯愕，但也相當感謝大家的關注與支持，不少網友則稱讚他直接說明自己「已婚」的做法很棒，肯定很愛老婆也很顧家。

另外，孟霆2020年曾陷入不雅影片爭議，有1段19秒的手淫片在網路上瘋傳，經紀公司澄清影片中的主角只是長得像孟霆並非他本人，2人身上痔的位置不一樣；孟霆當時有報警處理，經紀人則呼籲網友不要流傳及上傳影片。

孟霆（右）服役時軍裝筆挺相當帥氣。（資料照）

超帥保安原來是「天菜排長」孟霆。（圖擷自「mt760405」IG）

