為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園豪宅保全帥爆！「天菜排長」現身 認了是他本人

    桃園藝文特區豪宅帥氣保安迷倒眾人。（圖擷自「mt760405」IG）

    桃園藝文特區豪宅帥氣保安迷倒眾人。（圖擷自「mt760405」IG）

    2025/08/31 11:32

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕1名網友近日經過桃園藝文特區某豪宅時，看到有個超帥保安站在門口，忍不住拍照上傳到網路後隨即引發轟動，不少民眾直呼「好帥啊」、「真的帥」，而這名保安得知後也大方現身，原來他竟然是將近10年前超紅的「天菜排長」孟霆！

    網友在Threads分享豪宅帥氣保全的照片後，吸引了近6萬人按讚、近2千則留言，可見討論度之高，有人透露這間豪宅的保安不管是背景跟體格都有篩選過，因此能看到「顏值超級高」的保安人員出現，不少網友也感嘆如果自家的「阿北級」保全能換成帥哥就好了。

    在引發轟動後，這名帥哥保安也在Threads回應此事，大方自介「我姓孟，單名霆，已婚，是一位健康體態管理教練」，並透露自己的IG帳號是「mt760405」，讓人驚覺原來他就是「天菜排長」孟霆。

    孟霆表示，他那天只是去代班的，沒想到會被拍照上新聞，一開始感到有些錯愕，但也相當感謝大家的關注與支持，不少網友則稱讚他直接說明自己「已婚」的做法很棒，肯定很愛老婆也很顧家。

    另外，孟霆2020年曾陷入不雅影片爭議，有1段19秒的手淫片在網路上瘋傳，經紀公司澄清影片中的主角只是長得像孟霆並非他本人，2人身上痔的位置不一樣；孟霆當時有報警處理，經紀人則呼籲網友不要流傳及上傳影片。

    相關新聞請見：

    豪宅帥保全值勤照瘋傳 本尊回應真實身分曝光

    台版太陽的後裔傳男主角是他 軍方：純屬臆測

    孟霆（右）服役時軍裝筆挺相當帥氣。（資料照）

    孟霆（右）服役時軍裝筆挺相當帥氣。（資料照）

    超帥保安原來是「天菜排長」孟霆。（圖擷自「mt760405」IG）

    超帥保安原來是「天菜排長」孟霆。（圖擷自「mt760405」IG）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播