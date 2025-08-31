助國小學子培養AI技能與素養 新北開發資訊科技新教材

新北市教育局長張明文指出，市府已完成國小三年級及五年級專屬資訊科技教材《AI智慧大冒險：探索資訊新世界》的編輯與印製，並於8月底前配送至全市各公立國小。（新北市教育局提供）

2025/08/31 10:54

〔記者黃子暘／新北報導〕人工智慧（AI）風潮也改變教育，新北市教育局長張明文指出，市府已完成國小三年級及五年級專屬資訊科技教材《AI智慧大冒險：探索資訊新世界》的編輯與印製，並於8月底前配送至全市各公立國小，幫助新北學童探索數位世界，引導培養「AI素養」。

張明文指出，這份教材設計以「科技即生活」為核心，融入跨領域整合、探究實作與數位公民等多元面向，讓學生在實作學習中培養問題解決能力與創新精神，未來將提供教師研習、課程指引與評量資源；這次上線的教材從三年級的程式邏輯啟蒙，環環相扣到高年級的專題實作與AI素養導入，教育不僅是要教會孩子使用資訊科技工具，也要培養相關素養，以便學生自主學習、勇於創新，並懂得負責任。

板橋國小校長華志仁、金龍國小教師劉嘉嘉表示，教材由新北市國小資訊輔導團教師共同編撰，依據十二年國教課綱科技領域精神與最新AI趨勢設計，讓學生在遊戲化的情境中激發創作動力與學習熱情；三年級課程以「新北耶誕城」為主題，引導學生從基礎硬體、打字、作業系統到數位創作，五年級則以「Scratch」程式設計為核心，帶領學子從創意構想到互動遊戲開發，強化邏輯力與解決問題能力。

教育局說，將持續依照教學現場的回饋滾動調整，致力提供新北市學子完善的資訊教育體系。

