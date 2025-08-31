沙鹿靜宜商圈北勢東路劃設綠色標線人行道 40多家店家連署反對

中市府比照逢甲商圈在靜宜商圈北勢東路劃設綠色標線人行道，引發商家反彈。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府比照逢甲商圈，最近在沙鹿靜宜商圈北勢東路路肩劃設綠色標線人行道，當地店家獲知，認為當地與逢甲商圈狀況不同，民眾多是騎機車買便當或飲料即走，並不會在當地逛街，且市府未事先溝通，店家「完全不知情」，緊急發起連署聲明反對，目前已有40多家連署。

建設局表示，因屢獲民眾反映北勢東路因車輛路邊違規臨停或併排停車，造成單向行車空間僅2.5公尺，行人被迫走在車道上，衍生與車輛擦撞及車輛跨越車道行駛等妨礙交通安全情形，為改善人車通行險象，才徵詢地方意見提案爭取中央補助經費積極辦理人行環境改善。

北勢東路店家顏銘詮說，逢甲商圈屬全國知名觀光景點，地域大人潮多，徒步需求高；靜宜商圈則僅供大學生日常消費，學生多以機車代步，並無大量徒步需求，加上北勢東路路幅有限，若劃設人行道將壓縮通行與停車空間，客人不便臨停，貨車上下貨困難。尤其入夜，機車也會在標線人行道中劃設機車停放區停滿北勢東路兩側，即便人行道劃有機車格也不敷使用，屆時一定亂象叢生，經營更雪上加霜。

顏銘詮表示，政策應符合地方需求，並先行規劃停車場與配套措施，召開公聽會廣徵民意，而非未經透明討論即貿然推動，呼籲市府應立即暫緩推動計畫，先與店家充分溝通，以避免政策美意變成民怨來源。

建設局表示，市府在沙鹿靜宜商圈（北中東街至東英路56巷）沿線劃設標線型人行道，考量民眾購物停車及商家卸貨停車使用，設有內凹式停車帶，標線人行道完工後仍可供民眾停車無虞。

另路口綠色停等區標線係繪於禁止臨時停車之路口轉角10公尺範圍及消防栓兩側，確保行人停等安全，市府強調，施工前已與地方溝通說明並請里長協助廣宣，採漸近方式分階段建置標線型人行道，保障居民及學生用路安全。

建設局表示，目前標線型人行道已完工路段亦獲得民眾於網路支持聲量，市府將滾動檢討，試行良好將持續優化建置行人安全通行環境。

