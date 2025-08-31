「清冠一號」協助60多個國家抗疫 賴清德：「可為中醫做見證」

賴清德總統。（記者王藝菘攝）

2025/08/31 10:32

〔記者林志怡／台北報導〕賴清德總統今日上午出席「第21屆國際東洋醫學學術大會」，大讚中醫作為傳統醫學，從實證慢慢走向整合醫學，更結合大數據與中西整合，讓中醫藥發展不斷與時俱進，在新冠肺炎疫情期間，「清冠一號」更協助了60多個國家一起抗疫，他本人也可以為中醫做見證。

賴清德總統今日出席大會時致詞指出，國際東洋醫學大會已是東方傳統醫學專家交流的重要平台，迄今恰好屆滿50年，能在此時主辦大會，對台灣來說非常重要，他也深感榮幸，感謝國際東洋醫學會總會支持，以及中醫師公會全聯會努力與分會爭取。

此外，賴清德總統表示，中醫作為傳統醫學，從實證研究慢慢走向整合醫學，現在更以大數據進行中西醫整合治療，讓中醫藥發展與時俱進不斷創新，台灣中醫藥界也持續精進，且中醫也已經深入台灣民眾的生活中，具有極大的發展潛力，政府也相當重視。

賴清德總統說，政府呼應世界衛生組織（WHO）醫藥戰略倡議，已公布中醫藥發展法，完善中醫師教育制度與訓練制度中醫醫院評鑑制度，健保也納入中醫，提供高便利、高品質、可負擔的中醫藥服務，2020年新冠肺炎疫情間，「清冠一號」的問世更是台灣中醫藥進步的明確證據。

另賴清德總統提到，健康台灣政策希望促進全民健康，讓國家更強、世界擁抱台灣，中醫要扮演重要角色，健康台灣深耕計畫也將中醫要納入其中，面對後疫情時代與人口高齡化，期待中醫師可以繼續投入慢性病管理，社區醫療與長照領域，提供全方位醫療照顧。

