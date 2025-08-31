高雄援中港夏季的「蟹」逅 千陸蟹媽穿越馬路送寶寶出海

夏季夜晚，援中港大批兇狠圓軸蟹媽媽會回到大海釋幼，會經過對人類來說安全平坦、對陸蟹卻相當危險的馬路。（濕盟、工務局提供）

2025/08/31 10:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄援中港濕地每年夏季都有一場美麗的生態「蟹」逅！當夜幕低垂，上千隻兇狠圓軸蟹媽媽便從巢穴中現身，浩浩蕩蕩橫越馬路，前往大海釋放腹中幼蟹；大批志工與警方則全力巡守，護衛陸蟹媽到海邊安全達陣。

高市工務局今公布部分畫面，說明援中港濕地（濕地為工務局管轄）與典寶溪相連，屬於半鹹水紅樹林生態系，是多種陸蟹和招潮蟹的重要棲息環境，每年夏季，成千上萬陸蟹媽媽會在夜晚冒險穿越道路，前往海邊釋放數千隻蚤狀小寶寶，完成生命的新一輪循環。

工務局說明，這條「釋幼之路」充滿挑戰，不僅要避開車輛帶來的「路殺」風險，也面臨人為捕捉及環境干擾的威脅，為了讓這些陸蟹媽媽能安全達陣，台灣濕地保護聯盟與志工們每年在釋幼季節加強巡守，清除路徑上的障礙物，設置交通警示標誌，並與警方合作防止盜捕行為，守護這場生命壯舉。

工務局指出，白天天氣陰涼或雨後，陸蟹會在巢穴附近活動，是民眾自行觀察的好時機；但由於夜晚濕地環境無照明，且燈光會干擾陸蟹正常活動，出於生態保育與安全考量，目前並不建議民眾自行夜間進入濕地。

濕盟會在合適的夜間舉辦教育活動，帶領民眾在安全的環境中體驗觀察，並參與公民科學調查，藉此提升大眾對生態保護的認識與參與感，成為守護濕地生物多樣性的重要力量。

雖然看起來像是抱卵，但其實這些卵已經孵化，所以螃蟹媽媽抱著的是一群蚤狀的小螃蟹。（濕盟、工務局提供）

民眾一同參與觀察，一同參與護蟹總動員，並增進對濕地生態的理解。（濕盟、工務局提供）

志工測量紀錄背甲長度，調查人員可以分析這些數據來了解陸蟹的族群狀況。（濕盟、工務局提供）

