    迎接「小虎戰隊」 立人國小新生始業式打造入學冒險旅程

    校內兒美館「祖孫拍貼機」見證跨世代的陪伴。（記者王姝琇攝）

    2025/08/31 10:26

    〔記者王姝琇／台南報導〕北區立人國小新生始業式歡迎107位小一新生到來！孩子們一進校園立刻遇上「閱讀起步走」的書香驚喜，還有爺爺奶奶拉著孫子的手體驗「祖孫拍貼機」，現場熱鬧萬分，宛如嘉年華校園慶典。

    迎接明天開學日，立人國小提前舉辦新生始業式歡迎小一新生，讓小朋友們感受校園氛圍。校長王全興以新生裝扮同樂，送給每一位小小新生「入學第一書」，象徵學習的旅程從翻開第一頁開始，帶領孩子走進知識的浩瀚森林；並在校內兒童美術館設置「祖孫拍貼機」透過鏡頭見證跨世代的陪伴，另邀紙風車劇團《武松打虎》入校演出，2000人齊聚賞戲。

    王全興表示，希望孩子們入校第1天不是拘謹的起跑線，而是充滿驚喜的冒險旅程，透過閱讀、祖孫情拍貼、劇團演出等多元又趣味的方式，陪他們一起勇敢探索未來。新生歡迎會不只是典禮，而是一場寓教於樂的體驗，書本是寶劍，祖孫情是後盾，勇氣則是打虎的力量，小一新生們化身「小虎戰隊」，準備在立人的大舞台上，寫下屬於自己的英雄故事。

    壓軸登場的紙風車劇團《武松打虎》，許多家長特地帶著孩子入校觀賞，也讓新生感受到不同氛圍，隨著舞台演出驚呼聲此起彼落，有人模仿武松揮拳，有人躍起學虎吼聲，全場笑聲不斷。老師說，新生就像小老虎，雖然剛入學還懵懂，但只要勇敢，就能在學習的森林裡打敗一切挑戰。

    立人國小迎新生，邀紙風車劇團入校演出，約2000人齊聚賞戲。（記者王姝琇攝）

    校長王全興裝扮成新生模樣同樂，送給每位小小新生「入學第一書」。（記者王姝琇攝）

    北區立人國小新生始業式歡迎小一新生到來。（記者王姝琇攝）

