升級到站顯示！北捷第3部數位列車 中和新蘆線最快明年亮相

淡水信義線數位列車。（記者董冠怡攝）

2025/08/31 10:15

〔記者董冠怡／台北報導〕捷運中和新蘆線8月11日起試辦精簡列車到站顯示資訊，刪除例行性宣導文字，旅客能夠迅速辨別所在站點，現已完成全線列車更新，以「到站抬頭就看到站名」為原則，並視成效拓展至其他路線。此外，中和新蘆線最快明年上半年導入LCD面板顯示器，將是板南線、淡水信義線後，出現第3列數位列車，可顯示到站、轉乘及出口資訊等。

北捷表示，2022年導入LCD顯示技術，應用於到站顯示器，以及蒐集國內外地鐵車輛設計，整合動態運行路線、路網轉乘、到站出口等乘車所需資訊，試辦改裝板南線1列數位列車，搭配藍線概念採藍色系設計。今年淡水信義線也試辦改裝1列，獲得好評，後續將依各車型重置時程陸續更新顯示器。

中和新蘆線車門上方LED顯示器（俗稱跑馬燈）目前屬於狹長型，以文字方式呈現。北捷指出，中和新蘆線首列數位列車（指車門上方更新成LCD顯示器），最快會在明年上半年亮相，此一路線預計2029年完成更新。

現行先對之前到站時，無法立即掌握站點資訊的問題進行調整，以「到站抬頭就看到站名」、一頁呈現完整轉乘資訊為主，8月29日完成更新。

中文版轉乘路線以「東門（轉乘紅線）」為例，由原本路線顏色改成「東門（轉乘淡水信義線）」，其他相對複雜的轉乘資訊（如台北車站可轉乘台鐵、高鐵、桃機）、英文站名拼音較長（如頭前庄站轉乘新北環狀線「Touqianzhuang（Transfer Yellow Line）」），則視情況微調換頁、擇一顯示，持續蒐集國外旅客實際體驗意見中。

板南線數位列車。（記者董冠怡攝）

中和新蘆線顯示器將轉乘路線資訊，從綠線改為松山新店線。（記者董冠怡攝）

