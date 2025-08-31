為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「遊學太子爺」又有信徒掛紅包 廖大乙加碼12包供求財

    農曆7月遊學太子爺都會撤下「火尖鎗」與「乾坤圈」。（記者陳彥廷攝）

    農曆7月遊學太子爺都會撤下「火尖鎗」與「乾坤圈」。（記者陳彥廷攝）

    2025/08/31 10:41

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕無宮無廟的「遊學太子爺」再度駐駕新園新惠宮，管理人廖大乙指出，農曆7月宮廟大都不辦事，但「遊學太子爺」日前被信徒掛上紅包，他認為與祂「不收紅包」鐵則衝突，因此決定自己加碼到12包紅包，供信徒求財，在農曆7月時參拜，可以限量祈求平安與財運。

    遊學太子爺在3年前「遊學」到屏東新園新惠宮，當時正好是新惠宮3年1科的遶境，「遊學太子爺」也曾立下要是能夠疫情稍緩，就和每3年就會來一次新園駐駕，今年適逢鬼月前來，所有宮廟都沒有「辦事」，遊學太子爺則是撤下所持兵器「火尖鎗」與「乾坤圈」，與好兄弟和平共處。

    廖大乙在50年前開始帶和「遊學太子爺」遊歷，無宮無廟，從不接受募款，沒有政黨或私人企業立場，秉持「談錢非宗教」立場，遊歷全國各大廟宇參香駐駕，再次來到新園新惠宮已是第1103間廟，由於往年農曆過年前後其駐駕宮廟附近都會開出巨額獎金大樂透，也被視為是財運超旺的神明。

    廖大乙說，3年前到新惠宮，就曾發生遊學太子爺的信徒為祂掛上紅包首例，沒想到今年又再發生，雖然熱情歸熱情，但遊學太子爺決定遊歷台灣時就已定下「不收紅包」鐵則絕不能破例，因此，有別於上次放入香油錢箱，這次他決定加碼包到12包，直接供信徒求取。

    廖大乙說，鬼月要萬事小心、以和為貴，但也千萬不能向好兄弟求取任何東西，因此到廟裡拜正神就是最好的方式保佑及祭拜方式，即日起到新園新惠宮擲筊求財獲得廟公、廟祝監筊並確實擲得3個聖筊，就可以獲得1包紅包，限量12包，信徒可以前來擲筊，獲得好包還有改運的效果。

    遊學太子爺掛滿廖大乙加碼的紅包。（記者陳彥廷攝）

    遊學太子爺掛滿廖大乙加碼的紅包。（記者陳彥廷攝）

    今年又有信徒掛上紅包。（記者陳彥廷攝）

    今年又有信徒掛上紅包。（記者陳彥廷攝）

