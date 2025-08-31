為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    從街角攤車到國慶酒會 高市解鎖「Her呷雞蛋糕」7年淬鍊史

    青年局長林楷軒（左）走訪青創店家「Her呷雞蛋糕」，與負責人柯至柔（中）及其丈夫（右）合影，並交流攤車輔導計畫心得。（圖由青年局提供）

    青年局長林楷軒（左）走訪青創店家「Her呷雞蛋糕」，與負責人柯至柔（中）及其丈夫（右）合影，並交流攤車輔導計畫心得。（圖由青年局提供）

    2025/08/31 10:22

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄1間由青年創業的「Her呷雞蛋糕」，從街角飄香攤車到登上國慶酒會，歷經7年淬鍊翻轉外界對雞蛋糕刻板印象；高市青年局透過「攤車品牌輔導計畫」助攻業者，盼打造高雄攤車典範。

    Her呷雞蛋糕今年6月落腳高雄苓雅區，青年局長林楷軒日前專程拜訪，與創辦人柯至柔回顧創業歷程；柯至柔分享7年前因丈夫工作長期在外，她決心以攤車形式開創事業，疫情期間因海運業受影響，加上攤車生意逐漸穩定，夫妻倆決定攜手投入品牌經營。

    但創業初期並不順遂，前兩次承租皆因房東提前收回店面而被迫搬遷，裝潢心血只能放棄；今年6月終於找到合適地點打造質感小店，以文青風格顛覆傳統攤車印象，吸引饕客專程前往。

    林楷軒在柯至柔帶領下，參觀象徵品牌精神的雞蛋造型牆與半開放式製作窗，並親手體驗雞蛋糕與厚片吐司的製作流程，讚賞業者在創新口味與傳統口感之間取得絕佳平衡，成功讓平民小吃華麗轉身，成為能登上國宴舞台的亮點美食。

    柯至柔強調「全仰賴顧客一路支持」，透露有顧客自創業初期就帶幼兒園孩子光顧，如今孩子已上小學六年級，依舊與媽媽常來店裡消費；不少客人在接過熱騰騰雞蛋糕時會說聲「謝謝，辛苦了」，這些溫暖回饋成為她持續前進的動力。

    她也感謝青年局「攤車品牌輔導計畫」與各項補助，讓初創業者能透過課程與資源串連，提升品牌價值；這些支持不僅止於資金，更像精神後盾，讓創業者不必孤軍奮戰。

    青年局指出，「Her呷雞蛋糕」是攤車品牌輔導計畫立案攤商，其創業故事展現高雄青年堅毅與創意，盼藉此鼓舞更多青年勇於逐夢，詳情可至青年局官網查詢，或撥打07-7995678分機2385洽詢。

    「Her呷雞蛋糕」推出經典德式香腸口味雞蛋糕，口味不同於傳統風味，深受顧客好評。（圖由青年局提供）

    「Her呷雞蛋糕」推出經典德式香腸口味雞蛋糕，口味不同於傳統風味,深受顧客好評。（圖由青年局提供）

    青年局長林楷軒（右）在「Her呷雞蛋糕」負責人柯至柔（左）的指導下，親自體驗雞蛋糕製作。（圖由青年局提供）

    青年局長林楷軒（右）在「Her呷雞蛋糕」負責人柯至柔（左）的指導下，親自體驗雞蛋糕製作。（圖由青年局提供）

    熱門推播