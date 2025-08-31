今各地高溫炎熱！吳德榮：恐有新颱風生成 午後雷雨轟整週

今日各地天氣炎熱，民眾應慎防危險級紫外線及中暑。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕各地天氣高溫炎熱，中央氣象署今（31）日上午針對台北市、新北市和彰化縣發布高溫資訊「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率。氣象專家吳德榮提醒，中午前後紫外線指數將達危險級，民眾外出應留意防曬與防中暑；本週午後山區須防局部雷陣雨。此外，目前台灣東方遠海有熱帶系統活動，發展成颱機率約50%，但影響台灣機率偏低。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會 」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴時多雲、高溫炎熱；中午前後紫外線危險級，要注意防曬、防中暑；午後山區有局部陣雨或雷雨。

吳德榮表示，明日至週三（9月1日至3日）南方水氣稍增，各地多雲時晴，北台仍偏熱；東半部及恆春半島偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，需注意局部大雷雨。

吳德榮分析，週四（4日）、週五（5日）各地晴朗酷熱，北部高溫達38度，中午前後紫外線危險級，須防曬、防中暑；午後山區有局部陣雨或雷雨的機率。週六（6日）南方水氣稍增，各地多雲時晴，北台仍偏熱；東半部及恆春半島偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。

吳德榮說，根據最新歐洲系集模式（ECMWF）模擬，本週在台灣東方遠海有「熱帶系統」活動，發展成颱的機率約50%。其系集平均路徑偏北進行，通過琉球附近，再大迴轉、向東北威脅日本，個別系集模擬路徑則分散在兩側，顯示其「不確定性」，應持續觀察模式調整。

