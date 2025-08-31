高雄奶茶節9/20上陣 70店家齊聚邀你來鹽埕找「茶」

高雄奶茶節9/20於捷運鹽埕埔站1號出口舉行，圖為去年盛況。（觀光局提供）

2025/08/31 09:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市手搖飲店數高達3040家、全台最多！高市觀光局連續多年策畫高雄奶茶節，今年將於9月20、21日，在高雄捷運鹽埕埔站1號出口重磅回歸，集結超過70攤各式奶茶與美食店家，邀全台民眾來找「茶」。

觀光局長高閔琳引述財政部統計，高雄市手搖飲店數高達3040家，銷售總額更達84.7億元，皆居全國之冠，也孕育出多個知名茶飲品牌，例如麻古茶坊、八曜和茶、烏弄、貢茶、吳家紅茶冰等；高雄鹽埕「奶茶一條街」更匯聚許多在地創意飲品與老字號店家，也讓高雄成為奶茶迷心中的必訪城市。

她提到2025高雄奶茶節不僅網羅全台特色奶茶，更透過與在地店家合作模式，在活動前後積極導客到商圈店家消費；週末二日高雄奶茶節的活動現場，將結合鹽埕區人氣飲品、美食及特色小店，透過「喝奶茶、吃美食、逛文創」三合一體驗，展現高雄多元的城市巷弄魅力！

觀光局說明，現場還規劃親子互動遊戲與舞台表演，並推出「2025 高雄奶茶節」LINE官方帳號（@khmilktea）好友募集活動，即日起正式上線，凡加入好友即有機會抽中100元限量購物金，更可參與鹽埕商圈美食及文創店家合作的消費集點活動。

觀光局提醒，近日有不明人士假借「2025高雄奶茶節」名義在社群平台散布徵才訊息，企圖詐騙民眾個人資料，嚴正聲明本次活動並未透過任何私人帳號或社群平台招募人員，籲請民眾務必提高警覺！

相關資訊可上觀光局「高雄旅遊網」（https://khh.travel ），或追蹤官方Facebook粉絲專頁。

高雄奶茶節9/20於捷運鹽埕埔站1號出口重磅回歸。（觀光局提供）

高雄奶茶節9/20登場，觀光局邀全台民眾來高雄找茶。（觀光局提供）

