    嘉縣梅山黃頭鷺季登場 太興國小特色表演吸睛

    太興國小學生演出萬鷺朝鳳景象。（太興國小提供）

    2025/08/31 09:35

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉太興村每年有季節限定奇景「萬鷺朝鳳」，大批黃頭鷺盤旋的奇景吸引遊客到訪，社區昨舉辦「太興黃頭鷺季」行銷推廣活動，吸引許多遊客到訪，在地的太興國小學生將茶香、螢河、飛瀑與飛鷺之美搬上舞台，展現學習成果，為家鄉代言。

    太興村附近的生毛樹溪谷被稱作「鳳凰穴」，每年「白露」到「寒露」節氣之間成群的黃頭鷺來訪，有「萬鷺朝鳳」美名，時間大多在清晨5到6點或是下午3點至傍晚6點；太興村長葉榮騰說，萬鷺遷徙奇景是太興每年季節限定奇景，學校課程與社區緊密連結，學校帶領學生投入社區活動，展現在地特色的表演讓活動更精彩。

    學生演出以「採茶」為開場，重現茶農依節氣採摘茶葉的日常，並融入歌舞與情境；舞台化為「螢河鐵道」，閃爍的螢火蟲與阿里山小火車意象交織，營造出浪漫奇幻氛圍；「太興飛瀑」透過舞蹈、音樂與視覺效果，重現瀑布奔流與山林人文故事的景觀；「萬鷺朝鳳」由學生舞姿模擬黃頭鷺盤旋山谷的磅礡景象。

    學生葉東茂說，老師教導認識了解黃頭鷺遷徙的原因跟世界地理環境、四季氣候的關係，讓他更認識家鄉；學生林意晴說，在家裡院子就可看到黃頭鷺飛來，學校教導製作黃頭鷺繪本小書，老師也說要保護黃頭鷺，不能使用空拍機影響飛行。

    太興國小校長陳佩君表示，學校運用在地產業特色發展「螢河鐵道探生態」、「茶香茶旅品人文」、「飛鷺樂學行萬里」以在地為本的特色主題統整課程，讓學生在學習中兼具地方認同與國際視野，黃頭鷺季演出是學生藝術表現的舞台，更是學校特色課程的最佳展現，讓更多人看見太興豐富的生態、人文與教育成果。

    各界來賓到太興村參與活動。（太興國小提供）

    萬鷺朝鳳景象。（太興國小提供）

