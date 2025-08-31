9/2、3新北就服處林口MITSUI徵才 提供餐飲旅宿、零售販賣等597職缺

新北市就業服務處將於9月2日、3日中午12點至晚間6點，在「MITSUI OUTLET PARK林口」購物中心一樓六角廣場舉行「店鋪聯合徵才」活動。（新北市勞工局提供）

2025/08/31 09:34

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市就業服務處將於9月2日、3日中午12點至晚間6點，在「MITSUI OUTLET PARK林口」購物中心一樓六角廣場舉行「店鋪聯合徵才」活動。就服處指出，現場邀請饗食天堂、古拉爵、無印良品、GAP、三友藥妝等34家連鎖企業前來參與，共提供597個工作機會，其中以旅宿餐飲業及零售販賣業為主。

就服處表示，參與的廠商在購物中心皆設有櫃位，這次聯合徵才以旅宿餐飲業及零售販賣業為主，零售販賣業共18家廠商佔比5成3，提供130個工作機會；其中「三友藥妝」開出月薪70K招募藥師、「饗食天堂」開出50K薪資招募廚務主任，現場也提供約179個兼職職缺。

就服處指出，新北各區就業服務站台也將接力推出多元媒合活動，包括9月4日汐止區公所11樓禮堂、9月9日崑崙公園市民活動中心、9月12日三重過圳市民活動中心、9月18日新北市政府6樓大禮堂、9月26日新莊區公所10樓禮堂等場次，活動相關資訊，可上「新北市人力網」或撥打就業服務處免付費電話（0800-091-580）洽詢。

