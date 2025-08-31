為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    不再因資訊斷層陷傳承危機！ 雲林縣府打造社區版「ChatGPT」

    雲林縣府邀請產學界共同研發社區AI知識系統，將導入社區發展協會資料，讓資訊傳承不斷層。（記者李文德攝）

    雲林縣府邀請產學界共同研發社區AI知識系統，將導入社區發展協會資料，讓資訊傳承不斷層。（記者李文德攝）

    2025/08/31 09:38

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣內有449個社區發展協會，帶動地方發展，不過協會幹部改選後，因缺乏系統化資料保存，大多數協會僅用口頭或紙本交接資料，有傳承危機。因此雲林政府邀請產、學界建構「社區AI知識系統」。計畫處長李明岳表示，此套系統可讓社區有提案需求就查詢相關資訊，可謂社區版「ChatGPT」。

    根據縣府統計，雲林縣內目前有449個社區發展協會，不過每每在經過社區改選，如理事長、總幹事等重要幹部換人後，資料交接時常因口頭、紙本文件不齊全等因素，導致資訊斷層。當有新任幹部有計畫提案需求時，只能被迫從零開始。

    李明岳表示，考量社區資料交接陷入危機，為讓社區可以更快速掌握社區計畫內容，因此邀請雲林科技大學與亞洲大學參與，共同研發社區AI知識系統，將現有社區相關資料導入，以區塊鏈去中心化特性，建構一套資訊共享網路平台，讓社區幹部可透過搜尋關鍵字，就能找到相關計畫的提案及資料。

    李明岳表示，此系統是跨局處整合，共分2年期計畫，首先將導入城鄉發展處內大約140至150筆的農村再生計畫資料，未來逐步納入如社會處、文化觀光處內有關於社區發展協會的相關資訊，讓幹部在撰寫計畫時能夠更有效率找尋資料，打造社區版「ChatGPT」

    亞洲大學助理教授王志華認為，雲林社區的資料如果能透過AI科技保存，將成為未來發展的重要資產；雲科大副校長黃世輝指出，將分散、細碎資料整合到單一平台資料庫可望大幅提升取用效率，更有助於計畫制定。

    社區AI知識系統目前首先導入縣內社區的農村再生計畫資訊。（記者李文德攝）

    社區AI知識系統目前首先導入縣內社區的農村再生計畫資訊。（記者李文德攝）

