    首頁　>　生活

    新北推海洋永續課程講座 6場免費體驗9/3開放報名

    親自體驗放流復育過程與養殖工作，成為守護海洋的實踐者。（圖由漁業處提供）

    親自體驗放流復育過程與養殖工作，成為守護海洋的實踐者。（圖由漁業處提供）

    2025/08/31 09:24

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為推廣海洋教育並喚起大眾對海洋保育的重視，新北市漁業及漁港事業管理處將於9月3日中午12時30分起開放免費報名「新北市海洋永續課程講座」，活動將自9月13日至9月28日每週六、日在新北市海洋資源復育園區舉行，共規劃6場體驗課程，5歲以上即可參加，每場限額40人，由1位代表報名，最多可攜3人同行，邀民眾親身參與海洋復育工作，了解海洋資源重要性。

    漁業處長簡明雄表示，台灣四面環海，孕育豐富資源，海洋不僅是食物來源，更是氣候調節與經濟發展的支柱。然而，當前海洋環境正面臨嚴峻挑戰。市府與國立台灣海洋大學合作，將復育園區打造為教育與實作基地，藉由課程讓民眾認識海洋危機，並以實際行動守護藍色國土。

    簡明雄說，課程由海洋大學專業講師帶領，內容涵蓋園區復育設施介紹、藻類附著基製作、魚苗標記與放流等實作，學員還能透過顯微鏡觀察魚苗餌料生物，了解「養魚先養餌」的科學知識。

    簡明雄指出，海洋保育需要全民參與，期盼透過課程讓民眾「認識海洋、親近海洋、愛護海洋」，並將永續理念落實於日常生活。課程完全免費，五歲以上即可參加，每場限額40人，由1位代表報名，最多可攜3人同行，此次講座共6場次，時間分別為9月13、14、20、21、27及28日，相關報名資訊可至漁業處官網BeClass網站查詢。

    學員藉由實際操作與觀察，了解海洋資源復育的奧妙。（圖由漁業處提供）

    學員藉由實際操作與觀察，了解海洋資源復育的奧妙。（圖由漁業處提供）

    親自體驗放流復育過程與養殖工作，成為守護海洋的實踐者。（圖由漁業處提供）

    親自體驗放流復育過程與養殖工作，成為守護海洋的實踐者。（圖由漁業處提供）

