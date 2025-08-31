為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南大內首批15名在地生活觀察員 訪耆老、走讀古今

    大內區社造培訓生活觀察員，帶學員實際踏查，認識大內今昔。（圖由大內區公所提供）

    大內區社造培訓生活觀察員，帶學員實際踏查，認識大內今昔。（圖由大內區公所提供）

    2025/08/31 09:14

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市大內區推動社區營造，培訓「在地生活觀察員」，透過訪談耆老、走讀古今等方式，學習以生活者的視角，觀察與記錄地方，首批有15名成員。9月下旬將推出由老照片景點串連規劃而成的小旅行路線，帶民眾認識大內，期能於明年發行1本在地生活視角的地方刊物。

    大內在地生活觀察員培力計畫由大內區公所推動，希望培育具有觀察力、敘事力、導覽力的在地人才，為大內人文地產景發掘更多可能性。以政治、建設、產業等主題，由講師帶領學員實地踏查老照片中的大內景點，從古今對照中，了解大內的歷史發展。

    例如二溪景觀大橋，早期原為1961年興建的二重溪吊橋，後毀於1978年的八一水災，改為混凝土大橋，2001年再因納莉風災被沖斷，重建後成為今貌，目前北側仍留有第1代吊橋的橋墩遺跡。

    另外，學員也訪談曾在曾文溪畔從事砂石業、年近百歲的竹筏擺渡人、米廠等耆老，相關內容都將做為明年出版地方刊物的資料。

    大內區公所目前也著手將生活觀察員蒐集到的全區46家飲食店家，設計成美食地圖中；同時預計於9月20日推出小旅行，包括二溪景觀大橋、義成堂中藥店、日式酒家舊址等，每個景點均由學員負責導覽解說，帶民眾一同探訪大內的古今。

    大內區社造培訓生活觀察員，帶學員實際踏查，認識大內今昔。（圖由大內區公所提供）

    大內區社造培訓生活觀察員，帶學員實際踏查，認識大內今昔。（圖由大內區公所提供）

    大內二溪景觀大橋旁可見昔日二重溪吊橋的橋頭。（記者劉婉君攝）

    大內二溪景觀大橋旁可見昔日二重溪吊橋的橋頭。（記者劉婉君攝）

