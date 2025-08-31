為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    畫面曝光！驚見藍鵲偷衣架築巢 鳥友笑稱升級鋼筋結構

    藍鵲偷附近住戶的衣架築巢，形成有趣畫面。（圖由拍鳥俱樂部張姓鳥友提供）

    2025/08/31 08:54

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市松山區某學校旁的人行道上，近日有鳥友發現有趣的畫面，有台灣藍鵲竟偷附近住戶的衣架，用來搭成鳥巢，畫面十分有趣，拍攝的拍鳥俱樂部張姓鳥友就說，鳥類的鳥巢也升級成「鋼骨結構」，且觀察幾年，藍鵲有時都會拿衣架來築巢，今年又出現一樣的狀況，很神奇又驚訝。

    張姓鳥友受訪表示，一開始是幾年前發現樹上的鳥巢與眾不同就上前看，有幾年有、幾年沒有，今年又出現衣架鳥巢，附近住戶應該會覺得為何衣架一直不見，沒想到是拿去築巢，想起來就覺得有趣。

    拍鳥俱樂部會社長黃蜀婷受訪表示，藍鵲是台灣特有種，也是「台灣國鳥」，更是常見的代表性鳥類之一，多出沒在中低海拔闊葉林，近年因適應力強，也能在郊區、果園，甚至都市邊緣山區看見，由於是保育類動物，獵捕、虐待、飼養可能會面臨法律責任，最高可處2年以下有期徒刑，或科罰金。

    黃蜀婷指出，藍鵲在育雛期時，攻擊性強，會攻擊靠近巢的動物及人，建議民眾可以透過繞道、戴帽子、撐雨傘等方式避免被攻擊，也要避免隨意撿拾掉落的雛鳥，若發現藍鵲無法順利將幼鳥帶回巢中，民眾可通報動保處協助處理。

    黃蜀婷說明，藍鵲有鮮藍色羽毛，尾巴特長，末端有白色斑紋，嘴喙、腳為鮮紅色，十分醒目，常靠近人類活動區，不太怕人，也是雜食性動物，繁殖期約在3至7月，通常築巢於高大樹木上，巢呈碗狀，以枝條、藤蔓構成，這次有趣的是牠們已「升級」用衣架築巢。

    熱門推播