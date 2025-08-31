竹市光華國中校長林茂成創「會客室5堂課」讓學生C咖變A咖

翻轉教育典範-新竹市光華國中校長林茂成創「校長會客室的五堂課」，讓國中生愛上探索。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕從事教育工作30年，獲教育部2次教學金質獎，新竹市國中唯一獲校長界最高榮譽--校長領導卓越獎的光華國中校長林茂成，20年前在竹市推「法拉第少年」到現在推「愛探索少年」課程，用「校長會客室的5堂課」，與拿B拿C的孩子對談，帶學生單車環島及揚帆出海，透過課程教學，讓國中生勇敢尋夢翻轉人生。

從光武國中擔任校長再到光華國中，林茂成身體力行，用修單車、環島、溯溪、爬山等戶外課程，為孩子開啟學習另條路，過程中也在學生心中種下解決問題及面對失敗的勇氣，3年前轉任光華國中校長，他先花3個月與校內11個課程領域老師交流，透過大數據分析孩子的學習狀況，深刻感受老師對教育現場的無力感，於是他帶老師回到教育初衷，拋開升學求A的緊箍咒，直面B、C孩子的需求，為學校老師的專長與能力搭起橋樑，發展出「愛木育」 、「愛攀樹」與「愛航海」的「愛探索」課程，且開設「校長會客室的五堂課」，與九年級每個學生對談。

在這5堂課，他理解拿C孩子學習上的失敗無奈感，看見拿B孩子對前途的徬徨茫然感，鼓勵孩子每科提出問題及尋求答案，再透過愛木育的木工手作課程及校園攀樹學習，帶學生單車環島親近土地，帶孩子上帆船成為海洋之子，不用分數高低評斷孩子的價值，「當老師放下對分數的執著，往往學生的分數就提升了」，林茂成分享，今年學生會考拿C的比例從26％降到11％，拿A學生從18％提高到30％，數據證明給孩子作夢的能力從不會被辜負。

林茂成用翻轉教育讓學生從C咖變A咖，讓學校今年新生從16班爆增到24班，還有學生遠從蘭嶼來讀，暑假他帶著學生從南台灣出航，花14天從台南安平港揚帆出海，前往高雄港、屏東大鵬灣再到蘭嶼，完成屬於光華獨特的山海騎航愛探索課程，帶領學生從台灣航向世界。

