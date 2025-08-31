和美親子健行佛心價100元 800名額今年新規定曝光了

和美親子健行活動每年在9月舉辦，收費100元佛心價讓報名年年秒殺。（取自林庚壬臉書）

2025/08/31 08:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕年年秒殺的彰化縣和美鎮親子健行活動，即將在明天（9月1日上午9點起受理現場報名，限額800名額滿為止，為了讓更多人都可以參加，今年祭出新規定，每人最多只能報名6人，除非是同戶籍的家人，在出示證件下，才有條件予以放寬。

和美親子健行活動由彰化縣活力登山健行協會主辦，該會主委林庚壬辦公室秘書林怡甄表示，因為活動大受歡迎，去年就已限制每人最多只能報名8人，但還是發現很多登山社團，都是派出幾名代表，每人手上都是一堆名單，今年老早就有來自台中市的健行團體來電詢問何時開放報名。



林怡甄說，每年親子健行活動是為了鼓勵更多人能夠培養運動的習慣，希望是全家一起出動，因此，今年決定再度下修代為報名人數，每人最多就是只能報名6人，但考量同戶籍家人可能超過6人，如果能出示戶口謄本或相關證件，就能有條件放寬。

今年的和美親子健行活動仍在烏溪廊道親子公園，報名費只要100元，但只要完成健行全程就有園遊劵100元，還有帽子、早餐與手持電風扇，因為實在是佛心價，幾乎都是一開放報名當天就額滿，不只跨鄉鎮的人搶報，還有台中市也跨過烏溪來報名。

