後疫情時代國旅市場重整 澎湖飯店業進入戰國時代

馬公市區日立飯店，今年5月易主，由台北業者經營管理。（記者劉禹慶攝）

2025/08/31 08:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年歷經後疫情時代，國旅市場大幅衰退，澎湖飯店業者正式進入戰國時代，有人退出、有人進場，除了麗寶集團投資5億興建的『福容徠旅澎湖』，明（9月1日）正式營業外，馬公市區2家老牌飯店日立、和田，經營權都傳易主，由台灣業者買走，為澎湖旅宿市場投入新經營模式。

澎湖縣政府今年8月審議通過，將推出冬季500元消費券，凡於今年11月1日至翌年1月31日期間（為期3個月），到澎湖旅遊的旅客，在澎湖住宿合法旅宿業至少住1晚，即可兌換領取總額500元消費券，當地旅宿業者看好消費券優惠促銷方案，將可刺激帶動澎湖旅遊相關產業。

欣元商仲總經理焦文華表示，以往澎湖旅宿業大都是在地人經營，近幾年台灣飯店業者陸續投資插旗澎湖，如旺旺集團投資福朋喜來登、昇恆昌投資澎澄飯店，今年正式營業的有日立大飯店和福容徠旅澎湖。看好澎湖觀光提供多樣化的觀光體驗，包括花火節、海洋牧場、浮潛、水上活動、離島跳島、歷史文化古蹟參觀、賞鳥、漁村風情以及品嚐鮮美活海鮮。

今年5月接手經營澎湖日立大飯店董事長李錫謙表示，今年9-12月澎湖安排各項活動，有追風音樂節、自行車嘉年華、西嶼風箏節、馬拉松比賽、風浪板公開賽以及冬季500元消費券等。日立飯店自9月起配合澎湖縣政府的各項活動，針對軍、公、教出差人員；公司員工旅遊；學生及長青團體等，推出優惠的房價專案，回饋住宿旅客。

經營權易主日立飯店，配合澎湖縣消費券發行，搶攻淡季澎湖觀光市場。（記者劉禹慶攝）

