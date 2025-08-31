為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    後疫情時代國旅市場重整 澎湖飯店業進入戰國時代

    馬公市區日立飯店，今年5月易主，由台北業者經營管理。（記者劉禹慶攝）

    馬公市區日立飯店，今年5月易主，由台北業者經營管理。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/31 08:11

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年歷經後疫情時代，國旅市場大幅衰退，澎湖飯店業者正式進入戰國時代，有人退出、有人進場，除了麗寶集團投資5億興建的『福容徠旅澎湖』，明（9月1日）正式營業外，馬公市區2家老牌飯店日立、和田，經營權都傳易主，由台灣業者買走，為澎湖旅宿市場投入新經營模式。

    澎湖縣政府今年8月審議通過，將推出冬季500元消費券，凡於今年11月1日至翌年1月31日期間（為期3個月），到澎湖旅遊的旅客，在澎湖住宿合法旅宿業至少住1晚，即可兌換領取總額500元消費券，當地旅宿業者看好消費券優惠促銷方案，將可刺激帶動澎湖旅遊相關產業。

    欣元商仲總經理焦文華表示，以往澎湖旅宿業大都是在地人經營，近幾年台灣飯店業者陸續投資插旗澎湖，如旺旺集團投資福朋喜來登、昇恆昌投資澎澄飯店，今年正式營業的有日立大飯店和福容徠旅澎湖。看好澎湖觀光提供多樣化的觀光體驗，包括花火節、海洋牧場、浮潛、水上活動、離島跳島、歷史文化古蹟參觀、賞鳥、漁村風情以及品嚐鮮美活海鮮。

    今年5月接手經營澎湖日立大飯店董事長李錫謙表示，今年9-12月澎湖安排各項活動，有追風音樂節、自行車嘉年華、西嶼風箏節、馬拉松比賽、風浪板公開賽以及冬季500元消費券等。日立飯店自9月起配合澎湖縣政府的各項活動，針對軍、公、教出差人員；公司員工旅遊；學生及長青團體等，推出優惠的房價專案，回饋住宿旅客。

    經營權易主日立飯店，配合澎湖縣消費券發行，搶攻淡季澎湖觀光市場。（記者劉禹慶攝）

    經營權易主日立飯店，配合澎湖縣消費券發行，搶攻淡季澎湖觀光市場。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播