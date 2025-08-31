獨家》水道中的積木 模式化小水力發電讓灌溉溝變電廠

前南投市民代表曾明炘研發在槽式水平傳動軸水力發電系統，採模組化設計，讓一條水圳就是一座電廠。（記者張協昇攝）

2025/08/31 07:18

〔記者張協昇／南投報導〕核三重啟公投未過，台灣能源問題備受關注，國內遍布的農田灌溉溝，適合發展小水力發電，前南投市民代表曾明炘即研發模組化的在槽式水平傳動軸水力發電系統，標榜一條水圳就是一座電廠，已獲得智慧財產局專利證書，前天進行運轉測試，正式對外發表。

綠能發電是國家重要能源政策，而利用水資源循環發電，可謂最節能且乾淨環保發電方式，其中小水力發電，更已成為國際再生能源發展的新趨勢。曾明炘鑑於台灣擁有遍布的灌溉圳渠，僅供農用灌溉相當可惜，近幾年走訪日本和美國，學習觀摩各種小水力發電技術知識，研發出在槽式水平傳動軸水力發電系統。

曾明炘表示，這套水力發電系統，能在不改變水流下捕捉水流動能，驅動特製的高轉速低扭矩永磁定子發電機發電，單機發電量可達到30KW至80KW，通過併聯及串聯，可以形成一個大型電網，除了灌溉圳渠外，也適合河川、核電廠冷卻水排水道、水力發電廠的尾水等併、串聯發電。

曾明炘強調，這套小水力發電系統，不需要高水頭，只要有穩定的流速就能安裝發電，且採模組化設計，如同「水道中的積木」，能自由拼接、擴張，讓一條水圳就是一座發電廠。

農田水利署綜合企劃組組長唐晨欣表示，在不影響農民的灌溉用水權益及圳路安全維護下，該署將提供場域積極配合小水力發電，因為這不但是一種環保綠能，也是很好的環教場域，有助於推動綠色公民生活。

前南投市民代表曾明炘研發在槽式水平傳動軸水力發電系統，29日舉辦發表會。（記者張協昇攝）

農田水利署組長唐晨欣表示，小水力發電是很好的環教場域，有助於推動綠色公民生活。（記者張協昇攝）

曾明炘研發模組化的在槽式水平傳動軸水力發電系統，獲得智慧財產局專利證書。（曾明炘提供）

