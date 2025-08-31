08/31各報重點新聞一覽

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（前排左一）與軍委會「戰略武力」小組主席費雪（前排左二）來台訪問，昨會晤國防部長顧立雄（前排右二）。（國防部提供）

2025/08/31 07:11

自由時報

美參院軍委會主席 會晤顧立雄 韋克爾：台美並肩守護民主自由

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾與軍委會「戰略武力」小組主席費雪來台訪問，昨日上午會晤國防部長顧立雄。韋克爾表示，訪團此次訪台，即是凸顯美國會重視台灣安全的立場，台美將肩並肩共同守護民主與自由。國防部指出，顧立雄昨由戰略規劃司長黃文啟、情報參謀次長室助理次長朱惠民等人陪同，接見韋克爾及費雪等訪團。

請繼續往下閱讀...

詳見美參院軍委會主席 會晤顧立雄 韋克爾：台美並肩守護民主自由。

美上訴法院：對等關稅違法 川普嗆有效 權力屬於國會 川普援引的IEEPA不能凌駕

美國聯邦上訴法院廿九日以七票對四票維持下級法院裁定，美國總統川普對全球大多數國家實施的對等關稅，以及對加拿大、墨西哥和中國徵收的其他關稅「於法無據」，並指川普發動貿易戰所援引的「國際緊急經濟權立法」（IEEPA），並未授予總統用行政命令便能課徵關稅的權力。

詳見美上訴法院：對等關稅違法 川普嗆有效 權力屬於國會 川普援引的IEEPA不能凌駕。

民眾黨公民走讀 小草衝撞員警 8官警受傷 違法集會函送法辦

台灣民眾黨昨舉辦「司法改革公民走讀」活動，黨主席黃國昌在遊行過程中，涉嫌率領群眾衝撞拒馬，並與警方發生嚴重推擠，場面一度失控，共造成八名警官及基層員警受傷，過程中，黃甚至一度用手勒住負責維安的中正一分局督察組長陳育健的脖子，台北市警局經蒐證，已將黃國昌列為此次違法集會的首謀，近日將依涉犯集會遊行法罪嫌傳喚黃到案後函送法辦。

詳見民眾黨公民走讀 小草衝撞員警 8官警受傷 違法集會函送法辦。

聯合報

卓揆：財劃法計算有誤差 將邀各縣市首長檢討

財政部前天依新版財政收支劃分法公式計算，通知各縣市明年度統籌分配稅款數額，有十縣市獲配金額比預先試算結果少，雲林縣長張麗善昨天當面向行政院長卓榮泰抱怨中央「左手給，右手扣」，苛扣雲林廿七億元。卓榮泰說，新版財劃法計算公式有誤差，會邀各縣市首長檢討中央與地方的事權分配，共同解決問題。

詳見卓揆：財劃法計算有誤差 將邀各縣市首長檢討。

上訴法院裁定 對等關稅多數違法…川普政府擬上訴

美國聯邦上訴法院廿九日晚間裁定，總統川普的對等關稅等大部分關稅政策違法。川普隨後在社群媒體發文說，該裁定若維持將摧毀美國，未來在聯邦最高法院協助下，美國將透過關稅獲益，讓美國再次富有強大。

詳見上訴法院裁定 對等關稅多數違法…川普政府擬上訴。

中國時報

卓揆認了 財劃法計算有誤差

財政部依新版《財劃法》公式計算明年度統籌分配款，10縣市獲配金額比預先試算結果少，連江縣甚至比去年還少，行政院長卓榮泰30日表示，新版《財劃法》計算有誤差，會邀集各縣市首長重新檢討中央與地方的「事權分配」，讓「財政紀律」好的縣市維持優勢，反之會加大力道協助提升。台北市長蔣萬安主張政院先提供資料，讓地方政府可精準回應；高雄市長陳其邁認為政院應將帳目攤開算清楚；新北市反批中央「最沒財政紀律」；雲林縣長張麗善認為卓已釋出善意，靜觀其變。

詳見卓揆認了 財劃法計算有誤差。

美對等關稅 上訴法院裁定違法

美國聯邦上訴法院29日裁定，川普總統援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收「對等關稅」屬於違法，因為IEEPA並未明確賦予總統加徵關稅之權力，川普的做法超越其職權範圍。這是川普關稅政策面臨的一大司法挫敗，但法官允許相關關稅措施可繼續維持到10月14日，以便川普政府向聯邦最高法院上訴。

詳見美對等關稅 上訴法院裁定違法。

美國聯邦上訴法院29日裁定，美國總統川普實施的對等關稅「於法無據」，川普痛批並稱「所有關稅依然有效」。（法新社資料照）

民眾黨昨舉辦「司法改革公民走讀」活動，黨主席黃國昌率「小草」多次欲衝撞警方圍欄拒馬，黃失控一度勒住負責安全維護警官的脖子。（取自民眾之聲YouTube）

