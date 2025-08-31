為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嬰靈託夢求法船！社頭清水岩寺中元法會特殊案例頻傳

    彰化縣社頭清水岩寺舉辦普度法會，近百只法船、蓮花和八寶塔布置法會現場，場面莊嚴。（記者陳冠備攝）

    彰化縣社頭清水岩寺舉辦普度法會，近百只法船、蓮花和八寶塔布置法會現場，場面莊嚴。（記者陳冠備攝）

    2025/08/31 06:49

    〔記者陳冠備／彰化報導〕中元普度將至，彰化縣社頭清水岩寺8月31日至9月4日舉辦「中元梁皇寶懺萬人祈福超渡法會」。今年登記人數突破1萬4千人，創下歷年新高，其中出現多起情節特殊的超度案例，包括嬰靈託夢求助、往生親人附身訴苦等，反映民眾對中元普度的重視與情感寄託。

    清水岩寺總幹事陳慶福表示，今年有一名台中女信眾，去年為嬰靈超度後，竟夢見嬰靈託付，請她幫助其他「跟不上腳步」的嬰靈。她因此委託製作近百只法船、蓮花和八寶塔，並請寺方協助擺設於法會現場，場面莊嚴殊勝。

    陳慶福表示，有名母親淚流滿面訴說超度原因，20多歲的孩子因口角輕生，過世後託夢告知「每天都在重複尋短的痛苦」，並懇求母親幫助超渡，好讓他脫離苦海，也避免因果再牽連家人，讓在場聽者無不動容。還有一名信眾為早逝女兒登記超渡，卻在當晚夢見亡父「上門抗議」，直說「你們幫女兒，怎麼沒幫老爸」？嚇得這名信眾隔日立刻趕回寺裡，為父親補辦超度。

    陳慶福表示，這幾個特殊案例反映了中元普度的意義不僅是慎終追遠，也寄託了陽世親人對往生者的關懷與不捨。今年參加人數踴躍，預計將吸引上萬民眾參與，共同祈求讓每一位往生者都能得到安息。

    以上為民俗說法 僅供參考

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    社頭清水岩寺舉辦超度法會，有信眾受嬰靈託付，製作近百只法船。（記者陳冠備攝）

    社頭清水岩寺舉辦超度法會，有信眾受嬰靈託付，製作近百只法船。（記者陳冠備攝）

    陳慶福（左）表示，中元普度的意義不僅是慎終追遠，也寄託了陽世親人對往生者的關懷與不捨。（記者陳冠備攝）

    陳慶福（左）表示，中元普度的意義不僅是慎終追遠，也寄託了陽世親人對往生者的關懷與不捨。（記者陳冠備攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播