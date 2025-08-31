嬰靈託夢求法船！社頭清水岩寺中元法會特殊案例頻傳

彰化縣社頭清水岩寺舉辦普度法會，近百只法船、蓮花和八寶塔布置法會現場，場面莊嚴。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕中元普度將至，彰化縣社頭清水岩寺8月31日至9月4日舉辦「中元梁皇寶懺萬人祈福超渡法會」。今年登記人數突破1萬4千人，創下歷年新高，其中出現多起情節特殊的超度案例，包括嬰靈託夢求助、往生親人附身訴苦等，反映民眾對中元普度的重視與情感寄託。

清水岩寺總幹事陳慶福表示，今年有一名台中女信眾，去年為嬰靈超度後，竟夢見嬰靈託付，請她幫助其他「跟不上腳步」的嬰靈。她因此委託製作近百只法船、蓮花和八寶塔，並請寺方協助擺設於法會現場，場面莊嚴殊勝。

陳慶福表示，有名母親淚流滿面訴說超度原因，20多歲的孩子因口角輕生，過世後託夢告知「每天都在重複尋短的痛苦」，並懇求母親幫助超渡，好讓他脫離苦海，也避免因果再牽連家人，讓在場聽者無不動容。還有一名信眾為早逝女兒登記超渡，卻在當晚夢見亡父「上門抗議」，直說「你們幫女兒，怎麼沒幫老爸」？嚇得這名信眾隔日立刻趕回寺裡，為父親補辦超度。

陳慶福表示，這幾個特殊案例反映了中元普度的意義不僅是慎終追遠，也寄託了陽世親人對往生者的關懷與不捨。今年參加人數踴躍，預計將吸引上萬民眾參與，共同祈求讓每一位往生者都能得到安息。

以上為民俗說法 僅供參考

社頭清水岩寺舉辦超度法會，有信眾受嬰靈託付，製作近百只法船。（記者陳冠備攝）

陳慶福（左）表示，中元普度的意義不僅是慎終追遠，也寄託了陽世親人對往生者的關懷與不捨。（記者陳冠備攝）

