    首頁　>　生活

    以台南「小北門」命名不只新光三越 一場意外催生「五金百貨之王」

    台南小百貨的創始店，至今仍保持沒有門的傳統。（記者王捷攝）

    2025/08/31 06:26

    〔記者王捷／台南報導〕台南新光三越小北門店開幕，以舊地名命名強調與地方連結，但很多人不曉得，在全國各縣市幾乎都可見的「小北百貨」其實也是以台南「小北門」取名，創辦人黃卜文的創業契機源於一場車禍，意外讓他成為「五金百貨之王」。

    小北門是清領時期設置的台南14座城門之一，位於今日北區公園北路與西門路三段口一帶，至今當地人仍俗稱「小北仔」，1994年國內第一間「小北百貨」就在該處掛上招牌。創始店一開始是海產攤，黃卜文在原址創立太平洋海產店，經營到深夜、讓吃消夜的顧客有地方喝兩杯，但往往面對熟客敬酒不好意思推辭，常過了凌晨才打烊，清晨又要起來採買食材，幾乎每天都睡眠不足。

    有次黃卜文載貨的小貨車煞車壞了，又因生意忙不過來、打烊太晚，一直拖著沒修車，清晨載貨時出了車禍，雖然沒有大礙，但讓太太擔心，決定轉行，後來得知親友在做五金百貨，他想五金放不壞，但擔心生意做不起來，便利用海產攤另一半未使用的空間擺放五金，一邊賣海產、一邊賣五金百貨。

    小北百貨可說是全國最早24小時營業的零售店，這也與海產攤的經驗有關。全天24小時販售的概念最初不是為了服務顧客，而是因為「沒有門」。

    因百元熱潮興起，海產攤利潤越來越低，1994年黃卜文收起海產攤，以舊地名為名，正式掛上「小北百貨」的招牌。因海產攤本來沒裝門，加上貨品太多無法收拾，他創業初期睡在攤位上，睡前用帆布蓋住貨品，但常常半夜因為有人上門消費被叫醒，他便拉開拉繩電燈，掀起帆布服務，這才看見五金百貨的夜經濟。

    2017年黃卜文過世，但全國各地近兩百家小北百貨至今仍24小時亮著燈，像新光小北門店一樣以舊地名命名，把台南文化寫進零售史，也告訴消費者他們從台南發跡。

