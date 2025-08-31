暖心企業力挺 身障員工學習慢但超穩定 餐廳副總投資20年心得大公開

小茹在同事、就服員協助下，自己勤勞努力積極，獲餐廳勤勞奉獻獎。（記者蔡淑媛攝）

2025/08/31 00:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市13.6萬名身心障礙者，逾半數有勞動意願與需求，勞工局針對無力自行求職的弱勢身心障礙者，提供支持性就業服務獲得工作，每年約有250人，其中開業5年的小滬春餐廳，10餘名員工，就先後進用10名身心障人士，包括自閉症、智能、聽力以及精神障礙，現在仍有6人穩定就業，餐廳也不斷擴大規模。業者王小英說，培養年輕人一技之長是使命，看到他們的優點，「放對位置」也能成為職場達人，創造雙贏。

昭日堂品牌副總也分享，從事餐飲業20多年，接觸多名身心障礙員工，他們學習慢、溝通困難，經適當輔導後，工作穩定，比一般員工更願意付出，是「企業可用的人才！」

《身心障礙者權益保障法》規定，企業規模達到一定程度時，必須進用相對比例的身心障礙者，勞工局服務15歲以上身心障礙者求職等職業重建資源，委託伊甸、瑪利亞基金會、聲暉協進會等6個民間單位做支持性就業服務，透過19名專業的支持性就服員一對一輔導，提供就業諮詢、職缺開發、陪同面試、職場輔導與後續追蹤等連續性服務，協助進入職場。

勞工局表示，中市身心障礙勞工約有8.3萬人，除了公立雇用機構近500家、私立雇用機構也有約1600家，約半數超額進用，進用身障者比率超過150％，勞工局每年辦理多場定額進用、職務再設計及合理調整等宣導會，推動超額進用獎勵金及表揚活動，義務機構如第一次未足額進用，會由就服員訪視輔導。

勞工局每年支持性就業輔導3、40人到約10家餐廳工作，障別大多為智能障礙者，主要擔任清潔、洗碗、廚務助理或內場人員等職務，包含多那之、爭鮮壽司、小滬春、女兒紅婚宴會館、屋馬燒肉、昭日堂旗下品牌昭日鍋煮及鍋好日等多家友善職場。

支持性就服員依身心障者的障別、特質及需求，尋找工作職缺媒合，幫忙職務再設計，做圖示、圖片設計工作流程，協助情境演練及交通訓練，甚至成為分身，進入職場協助，支持性就服員張湘羚直言，身心障勞工由於學習時間長、適應及社交溝通問常成為求職阻礙，也是企業最擔心的困擾，就服員就要負責協調及解決。

小茹在店長、同事協助訓練下，現在勤勞、負責不但把碗洗好，而且主動積極，樂於幫助同事。（記者蔡淑媛攝）

