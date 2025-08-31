為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    智障單親媽養8歲兒 從被嫌棄到月薪3萬！自力更生感動網友

    2025/08/31 00:12
    小茹勤勞、負責不但把碗洗好，而且主動積極，樂於幫助同事。（記者蔡淑媛攝）

    小茹勤勞、負責不但把碗洗好，而且主動積極，樂於幫助同事。（記者蔡淑媛攝）

    小茹不但把碗洗得又快好，也負責外場清理桌面。（記者蔡淑媛攝）

    小茹不但把碗洗得又快好，也負責外場清理桌面。（記者蔡淑媛攝）

    小茹在店長、同事協助訓練，現在勤勞、負責不但把碗洗好，而且主動積極，樂於幫助同事。（記者蔡淑媛攝）

    小茹在店長、同事協助訓練，現在勤勞、負責不但把碗洗好，而且主動積極，樂於幫助同事。（記者蔡淑媛攝）

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕29歲的小茹，重度智能障礙，育有8歲兒子，過去工作總因為不懂、不會、動作慢常被辭退。3年前進入餐廳「鍋好日」擔任洗碗員，幹部手把手教了半年，現在她是全勤模範員工，還能幫忙外場，自立養家。雇主昭日堂副總陳瓊珠說，過去接觸許多身心障礙員工，雖然學習慢、溝通困難，只要耐心輔導，其實工作能力更穩定，更願意付出，投資非常值得。

    小茹家中有1個姊姊、4個弟妹，她和弟弟有智能障礙，父親早逝，家境貧困，全靠媽媽在自助餐打工養大一家。身為家中老二，小茹早早外出工作，卻因重度智障、表達也不好，求職過程砍坷，曾在薑母鴨餐廳、工廠等地方打工，甚至一天就被辭退，讓她相當挫折，躲在家裡好一陣子，最後在媽媽鼓勵下「再試試」，尋求伊甸基金會協助求職。

    小茹3年前剛到「鍋好日」擔任洗碗員時，洗太慢、打破碗、不依SOP操作，也洗不乾淨，無法理解洗碗技巧，就服員張羚湘也進廚房陪她洗碗好一陣子。餐廳副總陳瓊珠花上半年從分類、泡水、刷鍋、沖水、進洗碗機，到餐具歸位，一個個步驟教學，員工也輪流幫忙，終於能獨立作業，還被封為洗碗小組長，現在月薪有近3萬多元。

    陳瓊珠對小茹讚譽有佳，勤勞、負責不但把碗洗好，而且主動積極，樂於幫助同事，開始教她洗菜、切菜，外場收拾桌面，清潔冰箱等工作，「我們在忙，她就會默默飄出來幫忙」。她說，服務業講究即戰力，但是投資像小茹這樣的身心障礙者，願意學習及工作，非常值得，也帶動職場團結及效率。

    小茹在同事、就服員協助下，自己勤勞努力積極獲餐廳的勤勞奉獻獎。（記者蔡淑媛攝）

    小茹在同事、就服員協助下，自己勤勞努力積極獲餐廳的勤勞奉獻獎。（記者蔡淑媛攝）

