小餐廳大膽進用身心障 小滬春總經理陪洗碗2年 教出各部門好手

小滬春餐廳培養年輕人擁有一技之長，小小餐廳就有5、6名身心障員工，穩定就業，業績也蒸蒸日上，不斷拓展規模。（記者蔡淑媛攝）

2025/08/31 00:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕小滬春是家小餐廳，內外場員工10餘人，未達依規須進用身障者門檻，但5年來小滬春對上門求職的身障者卻從不設限，各種障礙類別都有，並秉持「放對位置」，適才適用，暖心企業提供身心障者就業機會，員工都能在職場大展身手，穩定就業。

小滬春總經理王小英剛開始曾連續2次拒絕身心障礙青年來就業，覺得「難搞」、「不要給自己找麻煩」，第三次接到推薦電話時，身為基督徒的她想到創業使命，決定試一試。

第一位進用青年是重度自閉症24歲小傑擔任洗碗員，自閉症固著性特質，不順心就尖叫、摔東西，她陪著小傑洗碗2年，培養信任、一個一個步驟教，現在已經是洗碗達人，自創碗盤分類的優化清洗流程，提升工作效率，「人潮再多，都不用擔心碗盤供應不及」，平時還會與人打招呼。

27歲的重度自閉症青年阿源，曾有伊甸小作所做點心的經驗，安排在點心部工作，從不看人、不說話，阿源媽媽希望先從半職做起，王小英為她調整工時，就服員與師傅手把手教作餐點，利用情境演練引導職場禮儀，三個月後阿源獲得肯定，也願意挑戰全職工作，包的蝦餃、小籠包又快又好，小籠包精準維持26公克、18摺，成為點心部快手，已經是小老師。

小滬春裡還有20歲的阿仁擔任廚房助手，中度智能障礙的他幫廚師排菜、端盤、整理，相當稱職；輕度智能障礙的小玉負責外場服務；輕度視障的小茹則與小傑一起洗碗。

王小英透過面試安排身心障者適當工作，一步步教導，也與團隊溝通共同幫助他們，只要給予時間就能發揮他們的潛力，讓職場更有愛，並提升品質。

王小英陪著小傑洗碗2年，培養信任、讓他穩定學習與工作。（記者蔡淑媛攝）

阿源手藝好，包的蝦餃、小籠包又快又好，是點心部的小老師。（記者蔡淑媛攝）

