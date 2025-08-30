玩命片！客運駕駛疑邊開車邊追劇 乘客怒：拿人命開玩笑

客運司機一邊開車，疑似一邊追劇，還戴耳機，客運業者表示將對司機員懲處。（翻攝自Threads）

2025/08/30 23:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一輛從台中往南投水里方向的客運，駕駛竟然一邊開車，一邊戴著耳機，方向盤前就架著手機播放戲劇，疑似追劇，過程被乘客拍下來，昨天放上網路舉發，大罵「太扯啦！開車看影片？」引發熱議，網友直批太離譜，客運業者將對當事司機記大過處份。

這輛6333路客運，從台中開往南投水里路上，客運駕駛被乘客拍下開車時戴著耳機，方向盤前架著手機播放戲劇，被質疑邊開車邊追劇。乘客描述，駕駛開車途中不斷踩煞車，疑似分心追劇，「根本是拿乘客生命開玩笑！」

客運業者表示，不允許駕駛分神開車，將加強駕駛員教育訓練，將調閱車監視器調查，涉及危險駕駛，將記大過處分，會再進行教育訓練。

業者也說，該客運是行駛固定路線，不像遊覽車駕駛，可能要用手機導航找路，因此儀表上不該出現手機，因此會拆除要求駕駛拆除車上的手機支架，也會全員進行教育訓練，抽查客運駕駛情形。

監理站也表示，駕駛的行為已經違規，涉及違反《公路法》，後續將派員前往客運公司進行安全查核。

客運司機一邊開車，疑似一邊追劇，還戴耳機，被乘客拍下PO網。（翻攝自Threads）

