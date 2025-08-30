為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    玩命片！客運駕駛疑邊開車邊追劇 乘客怒：拿人命開玩笑

    客運司機一邊開車，疑似一邊追劇，還戴耳機，客運業者表示將對司機員懲處。（翻攝自Threads）

    客運司機一邊開車，疑似一邊追劇，還戴耳機，客運業者表示將對司機員懲處。（翻攝自Threads）

    2025/08/30 23:26

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕一輛從台中往南投水里方向的客運，駕駛竟然一邊開車，一邊戴著耳機，方向盤前就架著手機播放戲劇，疑似追劇，過程被乘客拍下來，昨天放上網路舉發，大罵「太扯啦！開車看影片？」引發熱議，網友直批太離譜，客運業者將對當事司機記大過處份。

    這輛6333路客運，從台中開往南投水里路上，客運駕駛被乘客拍下開車時戴著耳機，方向盤前架著手機播放戲劇，被質疑邊開車邊追劇。乘客描述，駕駛開車途中不斷踩煞車，疑似分心追劇，「根本是拿乘客生命開玩笑！」

    客運業者表示，不允許駕駛分神開車，將加強駕駛員教育訓練，將調閱車監視器調查，涉及危險駕駛，將記大過處分，會再進行教育訓練。

    業者也說，該客運是行駛固定路線，不像遊覽車駕駛，可能要用手機導航找路，因此儀表上不該出現手機，因此會拆除要求駕駛拆除車上的手機支架，也會全員進行教育訓練，抽查客運駕駛情形。

    監理站也表示，駕駛的行為已經違規，涉及違反《公路法》，後續將派員前往客運公司進行安全查核。

    在 Threads 查看

    客運司機一邊開車，疑似一邊追劇，還戴耳機，被乘客拍下PO網。（翻攝自Threads）

    客運司機一邊開車，疑似一邊追劇，還戴耳機，被乘客拍下PO網。（翻攝自Threads）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播