    首頁　>　生活

    加入糖、鹽台南在地元素 蕭壠園區2裝置藝術特別

    2025/08/30 22:42
    李婷歡的《離地與交錯的線》從糖業史出發，結合糖鐵軌道與西螺大橋意象。（蕭壠園區提供）

    李婷歡的《離地與交錯的線》從糖業史出發，結合糖鐵軌道與西螺大橋意象。（蕭壠園區提供）

    《離地與交錯的線》展場一隅。（蕭壠園區提供）

    《離地與交錯的線》展場一隅。（蕭壠園區提供）

    〔記者楊金城／台南報導〕2025年蕭壠國際藝術村駐村藝術家李婷歡與梁美萍今天（30日）在台南佳里蕭壠文化園區展出駐村成果展，兩檔裝置藝術加入糖、鹽的在地文化元素，讓觀眾看到產業興衰的歷史回憶很有感，展期到12月底，值得一看。

    李婷歡的《離地與交錯的線》從糖業史出發，結合糖鐵軌道與西螺大橋意象，踏查地方後將消逝的糖鐵軌跡化為抽象線與面，象徵產業更迭的侷限與無窮。

    梁美萍的《雙痕─與物共存》則以鹽、糖為核心符號，結合台南市文資建材銀行保存的製糖遺物與聲響裝置，在展場入口鋪灑的粗鹽更讓觀者在行走之間感受甜與鹹的交錯，重現台南物質文化的深層記憶。

    台南市文化局專委方敏華表示，展覽不僅展現藝術家深度觀察土地與產業歷史的成果，「藝術走入社區」，更彰顯藝術村「在地連結、國際交流」的價值。《雙痕─與物共存》就像走進糖與鹽的工廠，讓觀眾對糖與鹽的歷史脈絡產生全新的想像。西螺大橋在台灣歷史上具有重要地位，藝術家李婷歡以瓦片為素材，並結合建材銀行的老建材，為舊物注入新的生命。

    藝術村諮詢顧問陳明惠說，《雙痕─與物共存》展場中的粗鹽，讓人聯想到台南濱海鹽分地帶的重要地位。藝術家善用建材銀行的老物件，賦予它們新的藝術面貌。《離地與交錯的線》更呈現出大氣而開闊的戶外感，並從糖鐵的歷史意義出發，開展對話。

    藝術家梁美萍（右）的《雙痕─與物共存》。（蕭壠園區提供）

    藝術家梁美萍（右）的《雙痕─與物共存》。（蕭壠園區提供）

    《雙痕─與物共存》裝置藝術。（蕭壠園區提供）

    《雙痕─與物共存》裝置藝術。（蕭壠園區提供）

