開學在即！竹縣國中小學缺10代理教師 由校內教師兼課因應

後天開學，新竹縣政府教育局統計，國中小學尚有10校共計10名代理教師缺額，將先由校內教師調整課務因應。（記者廖雪茹攝）

2025/08/30 22:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕後天9月1日就要開學了，新竹縣政府教育局統計，截至昨日，國中小學尚有10校共計10名代理教師缺額，其中國小1名、國中9名，都將先由校內教師調整課務因應。

教育局長楊郡慈表示，轄內各校於7月開始進行代理教師甄選作業，全縣國中普通班實缺代理教師缺額173名，國小普通班實缺代理教師缺額210名。截至昨日，尚有10所學校每校各1名代理教師缺額，其中，國小部分未聘任代理教師人數1名；國中部分則有9名，包括一般教師6名、特教教師1名、專任輔導教師2名，開學後各校將持續辦理甄選，未聘足額前，將由校內教師以兼課超鐘點方式調整課務因應。

楊郡慈表示，上述數據為代理教師缺額，代課教師因各校狀況不一，代課時間不固定，教育局無確切統計 。而各校最常見需要代課教師的原因，主要是女教師申請安胎、產假或是育嬰假等，此類代課有可能變成代理；另一種情形是本土語言教學支援人員，族語繁多，但中高級的專業師資極缺，包括客語、原住民語及新住民語教師都有，因此實務上有學校甄選次數多達37次，若最後仍無法聘到，多採線上教學方式因應。

