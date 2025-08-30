480秒煙火 大稻埕夏日節「埕彩千輪」劃絢爛句點 吸引14.6萬人次

大稻埕煙火節。（記者陳逸寬攝）

2025/08/30 21:30

〔記者孫唯容／台北報導〕大稻埕夏日節今（30）日迎接最終場，施放480秒加長版煙火，首度推出大型千輪煙火「埕彩千輪」，活動適逢週六晚間，捷運北門站從下午5點開始湧現人潮，捷運站內、車廂擠滿大批人潮，手扶梯也拉起紅龍，不過整體秩序順暢，晚間6點多開始，大稻埕週邊開始出現車多現象。根據觀光傳播局統計，截至晚間9點止，「2025大稻埕夏日節」現場活動參與人次超過14.6萬人次。

根據記者現場觀察，平時人潮不多的捷運北門站，從今天下午5點多，開始出現人潮，捷運站內、車廂滿滿都是人，出站後手扶梯也拉起紅龍，不過整體秩序順暢，晚間6點多，大稻埕週邊開始出現車多現象，直到晚間7點，大稻埕碼頭淡3號至淡5號水門周邊湧現車潮，不過並未造成壅塞，後續8點10分最後的「埕彩千輪」施放完畢後，絢爛奪目的效果讓現場民眾紛紛發出驚嘆「哇！」

後續退場才出現壅塞，民眾紛紛卡在3-5水門附近，前進速度緩慢，不過還算「過得去」。民眾黃先生指出，自己年年都來看大稻埕煙火，今年進場狀況很順暢，剛剛退場才遇到人擠人的感受，自己的朋友還差點跌倒。林小姐指出，自己去年也有來大稻埕，感覺今年比去年的通行情況更好。

台北市警局長李西河約在今晚7點抵達應變中心，台北市長蔣萬安也在7點20分左右抵達應變中心視察，上香祈求活動平安順利，並慰勞在場同仁「辛苦了」。蔣在致詞時表示，昨天七夕情人節，還沒有告白的沒關係，今天加長版480秒煙火秀，也代表「愛情來得正是時候」，把握機會仰望天空，「看著絢麗的夜空，千萬記得跟你喜歡的另一半，不要遲疑，不要猶豫勇敢的告白，以我的經驗，今天晚上是最好的時刻。」

觀傳局表示，大稻埕夏日節活動場域安全維護作為，北市警察局今日增派120名保安警力，針對活動場域的3-5號水門，將三大區劃分為數十個小區塊，約每5到十10平方公尺就有2至3名警力專責巡查，見警率提高、強化場內秩序安全維持。另於新北市忠孝碼頭，新北三重分局也加派巡邏警力維護秩序，三重分局也進駐夏日節應變中心，強化橫向聯繫。

捷運北門站從下午5點開始湧現人潮，手扶梯拉起紅龍維持排隊秩序。（記者孫唯容攝）

