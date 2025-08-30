為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    480秒煙火 大稻埕夏日節「埕彩千輪」劃絢爛句點 吸引14.6萬人次

    大稻埕煙火節。（記者陳逸寬攝）

    大稻埕煙火節。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/30 21:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕大稻埕夏日節今（30）日迎接最終場，施放480秒加長版煙火，首度推出大型千輪煙火「埕彩千輪」，活動適逢週六晚間，捷運北門站從下午5點開始湧現人潮，捷運站內、車廂擠滿大批人潮，手扶梯也拉起紅龍，不過整體秩序順暢，晚間6點多開始，大稻埕週邊開始出現車多現象。根據觀光傳播局統計，截至晚間9點止，「2025大稻埕夏日節」現場活動參與人次超過14.6萬人次。

    根據記者現場觀察，平時人潮不多的捷運北門站，從今天下午5點多，開始出現人潮，捷運站內、車廂滿滿都是人，出站後手扶梯也拉起紅龍，不過整體秩序順暢，晚間6點多，大稻埕週邊開始出現車多現象，直到晚間7點，大稻埕碼頭淡3號至淡5號水門周邊湧現車潮，不過並未造成壅塞，後續8點10分最後的「埕彩千輪」施放完畢後，絢爛奪目的效果讓現場民眾紛紛發出驚嘆「哇！」

    後續退場才出現壅塞，民眾紛紛卡在3-5水門附近，前進速度緩慢，不過還算「過得去」。民眾黃先生指出，自己年年都來看大稻埕煙火，今年進場狀況很順暢，剛剛退場才遇到人擠人的感受，自己的朋友還差點跌倒。林小姐指出，自己去年也有來大稻埕，感覺今年比去年的通行情況更好。

    台北市警局長李西河約在今晚7點抵達應變中心，台北市長蔣萬安也在7點20分左右抵達應變中心視察，上香祈求活動平安順利，並慰勞在場同仁「辛苦了」。蔣在致詞時表示，昨天七夕情人節，還沒有告白的沒關係，今天加長版480秒煙火秀，也代表「愛情來得正是時候」，把握機會仰望天空，「看著絢麗的夜空，千萬記得跟你喜歡的另一半，不要遲疑，不要猶豫勇敢的告白，以我的經驗，今天晚上是最好的時刻。」

    觀傳局表示，大稻埕夏日節活動場域安全維護作為，北市警察局今日增派120名保安警力，針對活動場域的3-5號水門，將三大區劃分為數十個小區塊，約每5到十10平方公尺就有2至3名警力專責巡查，見警率提高、強化場內秩序安全維持。另於新北市忠孝碼頭，新北三重分局也加派巡邏警力維護秩序，三重分局也進駐夏日節應變中心，強化橫向聯繫。

    大稻埕煙火節。（記者陳逸寬攝）

    大稻埕煙火節。（記者陳逸寬攝）

    捷運北門站從下午5點開始湧現人潮，手扶梯拉起紅龍維持排隊秩序。（記者孫唯容攝）

    捷運北門站從下午5點開始湧現人潮，手扶梯拉起紅龍維持排隊秩序。（記者孫唯容攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播