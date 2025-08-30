為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新光三越小北門店營運首日違停罰單逾百 增接駁車、特約停車場

    新光三越台南小北門店試營運湧入萬人，警察局長林國清（左二）到場視察，第一線員警與義交辛勞。（記者王捷攝）

    新光三越台南小北門店試營運湧入萬人，警察局長林國清（左二）到場視察，第一線員警與義交辛勞。（記者王捷攝）

    2025/08/30 21:11

    〔記者王捷／台南報導〕新光三越台南小北門店昨天試營運，短短一日吸引超過萬人湧入，但因交通、停車問題讓部分民眾抱怨。市長黃偉哲下午4時到場查訪，警察局長林國清在5時許也到場視察交通疏導情況，並勉勵第一線員警與義交辛勞。

    第五分局指出，新光三越聘請的義交依照交通維持計畫，在西門路、育德路等多處路口進行指揮疏導，相關單位也建立開幕應變群組，即時掌握人車流狀況，並在立賢路與育德路口完成行人專用時相設置，後續會持續觀察，視需求再提出工程改善或管制建議，並彈性調整警力。

    由於試營運帶來龐大車潮，警方首日就針對違規停車祭出逾百件罰單，交通局則緊急加派義交與交通助理員協助。

    百貨業者也與市府協調，增設2輛免費接駁車，並協調4處特約停車場，提供近500格汽車位及200多格機車位，也能享館內消費折抵優惠，鼓勵民眾利用，減少周邊違停壓力。

    警方呼籲，民眾在假日尖峰時段應依指揮進入停車場，並避免違規停放，共同維持交通秩序。隨著開幕後人潮持續湧現，將持續滾動檢討各項交通措施，確保市民與遊客都能安心消費。

