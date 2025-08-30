代理教師荒！花蓮1校44招仍徵不到人 縣府：國中小仍缺18人

代理教師荒燒到花蓮市的明星學校國風國中，公告第7次教甄簡章、超過40招都還招不滿師資。（記者花孟璟攝）

2025/08/30 20:26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕後天9月1日開學日，花蓮縣教育處昨統計，國中小學仍有18名代理教師缺額，從偏鄉的花蓮南區到花蓮市的明星學校都還在缺老師，其中瑞穗國小因偏鄉學校老師難找，提前於6月開始辦教師甄試，3個月累計辦了44次教甄，目前還有2名代理缺，開學後還預計舉辦15次招考。

花蓮今年狂缺代理、代課教師的情況，縣府統計開學前夕仍有11所中小學缺18名代理教師，包括國中8人、國小10人，市區學校包括復興、明恥國小都還有缺，明星學校國風國中直到開學前還缺資訊科技代理教師、英文主科代課教師各1人，整個暑假陸續公告7次自辦代理教甄簡章，拆分辦理40招仍有缺額。校長劉文彥說，理工類的代理老師最難找，有些老師考到還會轉職放棄，只好重新續招，開學後將找退休師回來支援，但無法太久，將續辦第7次及第8次教甄。

偏鄉玉里國中辦超過30招，仍缺英文、數學、科技領域各一位代理教師；瑞穗國小教甄公告4次簡章，分拆44次教甄，但開學前仍缺學前特教輔導班、附設幼兒園代理教師各1人。瑞小校長林嘉鎮說，不是無人報考就是達不到錄取標準，比如有每年換學校、教學狀況不OK的老師，即使報名校方也不敢錄用，幸好該代理缺後來已徵到。他說，特教學前老師比較專業因此不好徵人，為了應急先找玉里國小的巡迴教師來支援；至於該校幼兒園目前學生數48人，教師及教保員應有5人，目前尚缺1人，為了避免請假造成低於教育部規定的師生比1比12，希望盡量補滿。

議員楊華美批評，花蓮縣政府今年沒有辦理聯合教師甄試，未開出正式缺額，造成今年偏鄉教師荒更嚴重，次數太多還開放大學畢業也能報考，已嚴重影響教學品質，衝擊學子受教權，要求縣府檢討。縣府教育處教育處強調，將透過校內教師超鐘點、或由鄰近學校教師支援，以及找退休教師支援代課教師。

花蓮瑞穗國小招不到老師，辦了44招仍招不到老師，常常都是無人應徵。（取自學校網站）

