    金門有1373位原住民 原民會首度率團赴金門座談

    原民會首度開拔到金門縣，並與當地原住民族人座談。（原民會提供）

    2025/08/30 20:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕金門有1373位原住民，原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur今（30）日率原民會一級主管團隊，首度前往金門縣政府進行拜會與交流，今年補助金門縣辦理12項原住民族相關計畫，原民會並與當地原住民族人舉行座談。

    曾智勇Ljaucu‧Zingrur表示，雖然金門距離本島遙遠，但原民會絕不會讓族人因為地理距離而感到被忽視，會持續傾聽需求，並透過金門縣政府的支持帶來更多資源，讓族人感受到實質的關懷。

    原民會表示，金門縣雖非原住民族傳統聚落，但截至今（2025）年7月已有1373位族人因就業、婚姻及生活因素定居於此，是金門大家庭的重要成員，金門縣政府長期協助原民會政策與多元文化推廣，主委率團隊也聆聽在地族人聲音，進一步確認雙方合作方向。

    原民會說明，今年度補助金門縣辦理12項原住民族相關計畫，計畫內容涵蓋都市地區原住民族文化傳承、族群主流化友善公共空間建置，以及推動都原方案等，期望藉由多元方案協助族人在教育、就業、文化與社會福利面向獲得更全面的支持。

    原民會指出，金門縣政府長期在觀光推廣與文化保存方面的努力，提供許多值得借鏡的經驗，此次原民會首度率隊至金門，除展現中央支持離島原住民族的決心，也盼能開啟更多具體合作機會，不僅照顧在地原住民族人，也促進文化交流與地方發展。

