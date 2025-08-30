中國附醫宣布年底加薪 邁入幸福企業

2025/08/30 19:59

中國附醫總院長周德陽預告，年底還會大幅加薪。（記者蔡淑媛攝）

蔡長海與醫院同仁共同觀看環保親子音樂表示，開心鼓掌。（記者蔡淑媛攝）

蔡長海觀看環保親子音樂表示，環保教育不是口號，更是每個人的責任與義務。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會今天舉行環保親子音樂劇，邀請醫院員工與小孩共同觀賞，相當熱鬧。中醫大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，環保教育不是口號，更是每個人的責任與義務；總院長周德陽表示，該院邁向幸福企業，近年全面提升醫療員工待遇，護理人員加薪2、3成，護理人員最高薪可破百萬，今年已招募逾700人，預告年底還會大幅加薪。

這場環保親子音樂劇「海洋奇兵大冒險」透過劇情及演員生動的演出傳遞環保議題，讓參與演出及看劇的孩童都能了解減碳、節能愛護自然，飾演章魚的女童說，這次演戲學會保護地球，不要亂丟垃圾，也要去淨灘；藍珊瑚的女童則說要做好資源回收。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪表示，環保音樂劇不僅增添親子週末的美好回憶，更透過表演藝術與兒童互動設計，深入傳遞節能減碳與永續發展的重要理念。

「海洋奇兵大冒險」劇情描述海洋船長賽巴斯丁與小夥伴們，勇敢對抗破壞生態的黑巫婆，展開一場融合大數據、AI能源管理、水資源監控、垃圾分類與魚菜共生等元素的海底拯救行動。

除了親子劇場演出，活動現場自入口處即營造繽紛的海底世界意象，並規劃親子同樂園區，重現夜市經典遊戲如套圈圈、撈金魚、棉花糖、雞蛋糕等，讓孩子們一入場便目不轉睛，開心探索各個展區。

環保親子音樂劇「海洋奇兵大冒險」描述海洋船長賽巴斯丁與小夥伴們，勇敢對抗破壞生態的黑巫婆，展開海底拯救行動。（記者蔡淑媛攝）

中國附醫與林增連慈善基金會共同舉辦保親子音樂劇「海洋奇兵大冒險」，邀請醫院員工親子共同觀賞。（記者蔡淑媛攝）

