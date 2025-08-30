為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    週日高溫炎熱！3縣市高溫衝36度 桃園以南防午後雷陣雨

    週日各地大多為多雲到晴。（資料照）

    2025/08/30 21:25

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週日（31日）台灣各地及外島地區為多雲到晴，午後桃園以南及各地山區將有局部短暫雷陣雨；各地高溫炎熱，台北、新北及彰化有36度以上高溫發生的機率。

    中央氣象署預報，週日各地大多為多雲到晴，東南部、恆春半島及清晨的中南部地區，將有零星短暫陣雨。午後，桃園以南及其他山區，則有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛時，容易出現局部較大雨勢，外出請留意天氣變化。

    溫度方面，週日各地高溫普遍為32至35度；但台北、新北及彰化恐有局部36度以上高溫，外出務必做好防曬、多補充水分。離島的澎湖為晴時多雲，約27至31度；金門為多雲時晴，約27至33度；馬祖為多雲時晴，約27至31度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，下週午後熱對流恐較旺盛，降雨範圍也會擴大一些，各地普遍仍然是34至36度的高溫，局部地區可能有36度以上高溫的可能，外出時務必要留意。

    紫外線指數方面，週日各縣市均為「過量級」。

    空氣品質方面，週日環境風場為偏東風，西半部稍易累積污染物。雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及金門為「普通」等級。

    週日局部高溫可達36度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週日皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週日西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

