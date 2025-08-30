諸羅樹蛙棲地！ 台南古蹟三崁店糖廠神社修復結合保育完工揭牌

市府投入上千萬元，讓三崁店糖廠的神社遺跡完成古蹟修復。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/30 19:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕已停產的台南永康三崁店糖廠，創設於1904年，內部有日治時期的神社，被列為市定古蹟，斥資上千萬元進行修復，今天竣工揭牌，由於該園區更是諸羅樹蛙的重要棲息地，也一併舉辦生態文化祭，並成立保育巡守隊，全力維護、捍衛珍貴的歷史遺產與豐富的自然資源，場面熱烈。

市長黃偉哲主持竣工儀式，帶領各界貴賓揭幕，並為當地三民里辦公處、社區發展協會成立的「樹蛙巡守隊」授旗，他表示，糖廠神社及其周邊的防空洞群等建物設施，兼具文化價值、生態意義，會持續支持古蹟修復，還有接下來的保育行動，促進歷史與環境的共榮。

三民里長陳和志代表接受黃偉哲的授旗，10名志工齊聚誓師，將每天一次自主巡查，全力守護園區的諸羅樹蛙，他提到，根據田野調查，現址棲息數量最高超過千隻，讓該糖廠成為在地文化與生態保育的重要據點。

前三崁店糖廠員工的子弟嚴舜茹說，園區諸羅樹蛙的數量逐年漸少，原因在於人為干擾嚴重，神社周邊的防空洞原本有12座，其中3座在棲息範圍，暫時沒有修復，一般而言，5至10月是繁殖期，更應該保持一定的距離，不能太靠近。

嚴舜茹建議遊客，到三崁店糖廠時，盡量在仁愛街口的神社遺跡附近活動，不要深入園區北側，避免踐踏到棲息地，影響諸羅樹蛙的繁衍，反而失去了生態保育的初衷。

區公所、三民里辦與社區今天聯合舉辦「蛙語森聲．綠意永康-生態文化祭暨歷史揭幕典禮」，包含諸羅樹蛙保育宣導、慢活市集，以及蚊香、植物槌染、多肉盆栽等DIY的手作體驗，並安排街頭藝人樂團表演，還有草地音樂親子野餐等活動，黃偉哲親臨揭牌之外，立委陳亭妃與議員陳秋萍、朱正軒、楊中成、黃肇輝等也出席。

永康區長李皇興指出，糖廠神社是日治時期的重要遺存，與防空洞群形成連貫性景觀，見證產業與人文的發展，市府於2023年7月啟動修復，投入經費逾1060萬元，目前已經完工，不僅改善周邊環境，也提升古蹟保存、維護效益，形塑出兼具歷史資產、樹蛙與綠林等生態的特色場域。

三崁店神社的規模較小，目前所剩都不是很完全，包含本殿遺跡、手水舍、鳥居孔洞、參道與階梯，以狛犬台座、石燈籠基座，還有玉垣欄杆殘件等，連同周邊的防空洞群也一併修復。

李皇興強調，活動結合了古蹟修復與樹蛙保育，展現永康的文化、生態價值，也凝聚社區力量，期盼大家共同守護在地的歷史環境。

列為市定古蹟的三崁店糖廠神社完成修復，熱鬧揭牌。（記者吳俊鋒攝）

「樹蛙巡守隊」成立，市長黃偉哲授旗。（記者吳俊鋒攝）

現場也安排樹蛙相關的手作體驗，深受小朋友歡迎。（記者吳俊鋒攝）

神社周邊的防空洞群也一併修復。（記者吳俊鋒攝）

