    竹塹中元城隍嘉年華開趴 闖關遊戲體驗祭典文化

    2025/08/30 19:09

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府舉辦2025竹塹中元城隍祭系列活動，今天下午在都城隍廟前龍鯉廣場舉辦第二屆「城隍嘉年華」，並以「城隍出巡．百福降臨」展現竹塹城隍祭典文化，活動也有「擲福大賽」和各種闖關體驗活動，希望不少爸媽帶孩子來體驗及拜拜祈福。

    第二年舉辦的城隍嘉年華活動，推出創意與互動體驗，還有在地表演團隊輪番登台，像是黃花樂團的音樂、欣蕾舞團的表演及魔術氣球秀，並有城隍祭主題曲表演者暨KOL黃子宇獻唱〈城隍威靈照九州〉等歌曲，「闖關遊戲」互動體驗，民眾參加後可兌換今年城隍祭限定推出的「虎牌摺疊扇」，同時結合線上一頁式遊戲《夜巡任務》，民眾參與後有機會抽中商圈兌換券，邀大家走進城隍廟商圈。

    新竹都城隍廟管理人鄭來聖表示，竹塹中元城隍祭接下來還有三大科儀活動：9月4日「查夜暗訪」，今年首度增設文化導覽，讓參與者能深度理解科儀背後的文化意涵；9月6日舉行「遶境賑孤」，信眾可隨隊巡行街頭，祈願孤魂安息、庇佑眾生；「外庄遶境」9月13日登場，會以「車巡」方式跨縣市巡行。

