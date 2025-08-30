高雄龍水里分割說明會9成不贊同 里民火爆喊反對

2025/08/30 18:59

多數里民舉手反對分割里。（記者許麗娟攝）

原本1小時的說明會，因里民及民代踴躍表達意見，近2小時結束後，仍有不少里民表達對分里的不滿。（記者許麗娟攝）

龍水里初步規畫分割為龍水、龍美兩里。（鼓山區公所提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區龍水里現有近1.6萬戶，逾3.5萬人，為全市第2大里，市府有意分割為2里，但今（30）日舉辦公聽會，超過700名里民到場，近9成表達反對，場面相當火爆。

鼓山區公所初步規畫，將從美術東三路沿美術東二路接美術館路分割龍水里，以北分暫定為「龍美里」、以南為「龍水里」，屆時龍美里將涵蓋美術館及七賢國中，龍水里則包括愛河沿線和中山國小。

里長初學霖喊話「我堅決反對拆散我的家」，認為如果因為數據要拆散龍水里，當初高雄縣市又為何要合併？並質疑學區問題在官員任期到了之後，能保證未來都不變？

因中山國小、七賢國中皆為總量管制學校，現行為限龍水里的學區，反對者憂心未來子女會進不到這兩校就讀，且分割後就不屬於美術館特區等。

支持者則認為隨著美術館特區人口不斷膨脹，不會因為劃分後就不是美術館特區，且多個人服務，不會讓里長勞心勞力等。

現場也有不少民代到場表達看法，立委賴瑞隆表示，調整要得到多數的支持和同意，若是反對意見多，傾向讓有共識如福山、新上里等先行，如果成效好再來考量。

民政局則強調，會持續與地方溝通。分里目的是分擔里長量能，如登革熱防治及基層建設、關懷據點、睦鄰文康等經費都以里為單位編列，分里後資源也增加。並以「證件不用換、投票不影響、權益不受損」3不變為原則，戶籍、財產、就學等原有權益皆不受影響。

教育局副局長劉靜文表示，分里不影響學區，即使未來兩里的人口再增加，依總量管制要點會依設籍先後序，里民權益不受影響。

中山國小為總量管制小學，教育局保證分里不會改變里民的學區權益。（記者許麗娟攝）

七賢國中也是總量管制學校，原則上分里不影響學區劃分和就學權益。（記者許麗娟攝）

龍水里涵蓋高雄市立美術館，居民也憂心分里後，不屬於美術館特區居民。（記者許麗娟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法