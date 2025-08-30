為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    澎湖野餐音樂會 800親子樂融融

    親子餐會提供父母與幼童，珍惜歡樂親子時光。（澎湖縣政府提供）

    親子餐會提供父母與幼童，珍惜歡樂親子時光。（澎湖縣政府提供）

    2025/08/30 18:59

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（30）日於兒少館前草地舉辦「草地青青寶貝親親」親子野餐音樂會，縣長陳光復與160組家庭，約800位親子及社區民眾齊聚一堂，在結合野餐、闖關遊戲與音樂的悠閒氛圍中共享歡樂時光、互動熱絡，進一步拉近親子之間的距離，現場洋溢溫馨歡樂氣氛。

    陳光復指出，現代社會步調緊湊，家長因工作繁忙，小朋友也忙於課業，親子之間能夠好好相處的時間越來越少。澎湖縣政府特別舉辦親子野餐活動，希望讓家長與孩子走出戶外，大手牽小手，放慢忙碌腳步，增進互動交流，一起創造難忘的美好回憶。

    澎湖縣政府重視每一位縣民的福祉權益，尤其相當珍惜每一個澎湖孩子與願意生養育兒的家長。為了降低家長照顧的經濟壓力，澎湖縣從今年開始提高0到2歲嬰幼兒用品補助金額，從原本的1500元增加到3000元。同時積極推動強化布建托嬰中心資源，在既有的6所托嬰中心基礎上，今年也將在案山規劃開辦新的托嬰中心以及文光托嬰中心，未來也會在兩處社會住宅增設托嬰設施，打造願生能養的友善環境。

    活動內容豐富多元，包括氣球秀、摸彩、樂團演出與大合唱，現場設有美食攤位供民眾品嚐佳餚，也安排宣導知識闖關與親子遊戲互動。孩子們在遊戲中快樂學習，家長則在陪伴中增進交流，大家席地而坐享受野餐時光，共同度過一個愉快的午後。

    澎湖縣長陳光復前往親子寶貝野餐會，正式啟動活動序幕。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復前往親子寶貝野餐會，正式啟動活動序幕。（澎湖縣政府提供）

