為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雲嘉南推4場自行車旅遊 國聖港燈塔、高跟鞋教堂全蒐羅

    2025/08/30 19:19
    騎訪台灣極西點台南七股國聖港燈塔。（記者楊金城攝）

    騎訪台灣極西點台南七股國聖港燈塔。（記者楊金城攝）

    領騎訓練實地騎行台南北門自行車道。（雲嘉南管理處提供）

    領騎訓練實地騎行台南北門自行車道。（雲嘉南管理處提供）

    〔記者楊金城／台南報導〕為推廣低碳、永續的自行車旅遊，雲嘉南濱海國家風景區管理處將在9-11月推出4場自行車活動，帶領遊客騎訪台灣極西點台南七股國聖港燈塔、「雙教堂」台南北門水晶教堂與嘉義布袋高跟鞋教堂、雲林濱海小鎮，領騎人員更扮演帶領旅人慢遊的關鍵角色，雲嘉南管理處今天起（30日）起連二天在北門遊客中心舉辦自行車領騎人員訓練，吸引超過140人參與。

    訓練課程除自行車騎乘技術、領騎技巧及在地觀光亮點導覽外，今年更增設「領騎服務禮儀」主題，由老師講解應對技巧、危機處理方式及接待國內外旅客注意事項，以提升雲嘉南地區的自行車導覽服務量能與品質。

    雲嘉南管理處處長徐振能表示，領騎訓練不僅強化學員的領騎能力，也讓學員深入了解雲嘉南濱海特色與觀光資源，成為推動雲嘉南濱海觀光的重要推手，讓自行車成為國內、外遊客走進雲嘉南，體驗在地最親近的方式。

    此次領騎訓練也為2025年雲嘉南白金騎跡自行車系列活動揭開序幕，包括：9月21日「極西騎跡61追光自行車活動」，參與者挑戰台61西濱快速道路，騎訪台灣極西點台南七股國聖港燈塔；10月11、12日「台江文化美食小旅行」，以車代步，穿梭台南台江濕地與古早味小吃之間；11月1日「浪漫雙教堂幸福連線自行車活動」，串聯北門水晶教堂與布袋高跟鞋教堂打造浪漫路線；11月2日「喔熊biking Go 雲林濱海小鎮騎旅趣」。

    其中雲嘉南年度活動「極西騎跡61追光」，分18公里親子休閒組、50公里61挑戰組，9月21日早上6點半從台南將軍漁港出發，預計吸引超過1200人參加，雲嘉南管理處說，活動推出多項優惠，不僅報名費減半，凡完賽者皆可獲得完騎獎牌，並贈送「完賽禮」有百元消費券及住宿折價券。

    領騎訓練要了解自行車的車體結構和維修要領。（雲嘉南管理處提供）

    領騎訓練要了解自行車的車體結構和維修要領。（雲嘉南管理處提供）

    領騎訓練實地騎行台南北門自行車道。（雲嘉南管理處提供）

    領騎訓練實地騎行台南北門自行車道。（雲嘉南管理處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播