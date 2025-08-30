雲嘉南推4場自行車旅遊 國聖港燈塔、高跟鞋教堂全蒐羅

2025/08/30 19:19

領騎訓練實地騎行台南北門自行車道。（雲嘉南管理處提供）

〔記者楊金城／台南報導〕為推廣低碳、永續的自行車旅遊，雲嘉南濱海國家風景區管理處將在9-11月推出4場自行車活動，帶領遊客騎訪台灣極西點台南七股國聖港燈塔、「雙教堂」台南北門水晶教堂與嘉義布袋高跟鞋教堂、雲林濱海小鎮，領騎人員更扮演帶領旅人慢遊的關鍵角色，雲嘉南管理處今天起（30日）起連二天在北門遊客中心舉辦自行車領騎人員訓練，吸引超過140人參與。

訓練課程除自行車騎乘技術、領騎技巧及在地觀光亮點導覽外，今年更增設「領騎服務禮儀」主題，由老師講解應對技巧、危機處理方式及接待國內外旅客注意事項，以提升雲嘉南地區的自行車導覽服務量能與品質。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，領騎訓練不僅強化學員的領騎能力，也讓學員深入了解雲嘉南濱海特色與觀光資源，成為推動雲嘉南濱海觀光的重要推手，讓自行車成為國內、外遊客走進雲嘉南，體驗在地最親近的方式。

此次領騎訓練也為2025年雲嘉南白金騎跡自行車系列活動揭開序幕，包括：9月21日「極西騎跡61追光自行車活動」，參與者挑戰台61西濱快速道路，騎訪台灣極西點台南七股國聖港燈塔；10月11、12日「台江文化美食小旅行」，以車代步，穿梭台南台江濕地與古早味小吃之間；11月1日「浪漫雙教堂幸福連線自行車活動」，串聯北門水晶教堂與布袋高跟鞋教堂打造浪漫路線；11月2日「喔熊biking Go 雲林濱海小鎮騎旅趣」。

其中雲嘉南年度活動「極西騎跡61追光」，分18公里親子休閒組、50公里61挑戰組，9月21日早上6點半從台南將軍漁港出發，預計吸引超過1200人參加，雲嘉南管理處說，活動推出多項優惠，不僅報名費減半，凡完賽者皆可獲得完騎獎牌，並贈送「完賽禮」有百元消費券及住宿折價券。

領騎訓練要了解自行車的車體結構和維修要領。（雲嘉南管理處提供）

