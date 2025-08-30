越南2高中參訪澎湖馬公城隍廟 新住民媽媽翻譯助交流

澎湖海事水產職業學校，與越南二所中學交流。（馬公城隍廟提供）

2025/08/30 19:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖高級海事水產職業學校舉辦「新住民子女校際互訪活動」，來自越南潘登劉高中、阮公箸高中，今（30）日下午抵達澎湖，展開5天4夜的國際交流，與澎湖高級海事水產職業學校3所學校師生一行42位，由澎湖海事校長顏嘉禾第一站帶領前來參訪澎湖馬公城隍廟。

媽宮城隍廟主祀城隍尊神，「城」指城牆，「隍」則是圍繞城牆的護城河，城隍原是城池守護神，從自然神演變為陰間司法體系的司法神，在漢文化信仰觀裡是官民共祀的神祇，敬仰城隍為兼施陰陽兩界，職司福善禍淫的公正之神。因而媽宮城隍廟不僅為馬公居民所祭祀，更屬於澎湖全境的闔澎廟，廣受澎湖居民信仰，在澎湖民間信仰廟宇中享有崇高地位。

城隍廟為了迎接來自越南的嬌客，特請王文良老師擔任專業解說，另外還有澎湖新住民媽媽楊明香翻譯，讓學生們了解城隍爺的職責及意義，進行了一場特別的廟宇文化體驗。城隍廟特別致贈每位師生一個平安符鑰匙圈，傳達著廟方的祝福。

財團法人澎湖馬公城隍廟，也祝福所有師生平安健康、旅程圓滿順利，並預祝澎湖海事高級水產職業學校、越南阮公箸高中、越南潘登劉高中3校友誼長存，同時台越關係越來越好。

澎水校長顏嘉禾率領三校師生，前往城隍廟上香祈福。（馬公城隍廟提供）

