北埔中元藝民祭日本神鬼藝陣首度亮相 80隻公益神豬募得善款100萬

北埔中元藝民祭由日本秋田縣「男鹿生剝鬼 」震撼表演開場。（記者廖雪茹攝）

2025/08/30 19:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「2025北埔中元藝民祭」今天下午在新竹縣北埔老街登場，活動規模再創新高，吸引近千人參與鬼怪踩街嘉年華，日本傳統藝陣也首度登台演出，將日本神鬼文化帶進北埔交流；踩街遇雨臨時改為星光走秀，而重頭戲「神豬撲滿」今年有80個單位認養，其中14個是國外機關團體，共募得約100萬元善款，將全數捐給社福單位。

北埔中元藝民祭由日本秋田縣「男鹿生剝鬼 Namahage」表演開場，戴上有著獠牙凶惡面具的舞者擊鼓搭配嘶吼聲，十分震撼；雖然天公不作美下起了雨，仍澆不熄觀眾的熱情。接著，福岡縣豐前市「天狗太鼓＋若樂神樂團」帶來傳統表演，將日本神鬼文化帶進北埔，與在地「北埔八音團」和「跳跳糖故事劇場」交流。

每兩年舉辦一次的神豬撲滿認養公益活動，今年邁入第3屆，陶製的北埔限定手作神豬撲滿，每隻身長40公分，競賽首次分為機關組、社會組等兩組。會中，由北埔鄉長莊明增、代表會主席徐鏡明、立委林思銘、新竹縣文化局副局長郭秋燕、議員王辰翔，以及跨海認養人日本豐前市前市長後藤元秀等人一起「殺豬」。

參與活動的民眾有的戴上神鬼面具，有的裝扮卡通漫畫人物，同時也為認養神豬裝飾地方產業特色，像是北埔鄉公所就展示近來很夯的北埔限定胡椒鴨可樂果，由穿上哈利波特魔法衣的莊明增帶領出場。

北埔鄉公所統計，80個認養的神豬撲滿，今天有70隻送回北埔，總金額72萬7632元，及日幣11萬5595元（折合台幣約2萬3459元），推估80個神豬善款合計可達百萬，將捐贈給新竹縣歡呼兒協會等政府立案的公益團體，海外豬大部分則捐給當地的機關團體。活動最終選出神豬進場創意賞、傳統重量賞、公益貢獻賞等3獎得主。

莊明增說，今年不僅有日本表演團體跨海來台，大步危峽曼納卡飯店商會社社長大平克之除了參與神豬認養外，更慷慨捐出日幣10萬元，充分展現跨國文化交流與公益關懷的深厚情誼。

日本秋田縣「男鹿生剝鬼 」與台下觀眾近距離互動。（記者廖雪茹攝）

新竹縣「2025 北埔中元藝民祭」今天下午2點起在新竹縣北埔老街登場，日本傳統藝陣也首度登台演出。（記者廖雪茹攝）

「跳跳糖故事劇場」參與北埔中元藝民祭表演。（記者廖雪茹攝）

北埔中元藝民祭的鬼怪踩街嘉年華，因遇雨臨時改為星光走秀。（記者廖雪茹攝）

