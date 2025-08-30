為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    空中大學澎湖學習指導中心開學 提供「有溫度」終身學習

    2025/08/30 18:27
    國立空中大學澎湖中心，舉行開學及畢業典禮。（澎湖中心提供）

    國立空中大學澎湖中心，舉行開學及畢業典禮。（澎湖中心提供）

    空中大學強調活到老、學到老學習精神。（澎湖中心提供）

    空中大學強調活到老、學到老學習精神。（澎湖中心提供）

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立空中大學澎湖學習指導中心今（30）日舉辦「114學年度上學期開學典禮暨113學年度畢業生聯誼活動」，熱烈迎接新生加入學習行列，並凝聚舊生及畢業生情誼，展現空大雖以線上學習為核心，卻始終提供「有溫度」的服務，並傳遞「學無止盡、活到老、學到老」的終身學習理念。

    此次活動以「線上開啟、實體溫暖」為主軸，首先由全台同步連線的開學典禮揭開序幕，校長許立一於台東中心致詞，勉勵新生善用空大豐富的學習資源，開創多元進修之路。隨後，澎湖中心實體活動由主任薛景慈主持，並邀請多位嘉賓蒞臨，包括李文祝老師、鄭榮龍老師、陳書豪老師，以及特地從台北校本部前來的教學發展中心主任許均瑞，共同見證這場溫馨且充滿學習氛圍的盛會。

    澎湖縣國立空中大學校友會亦積極協助活動，陪伴新生融入學習社群，體現「承先啟後、世代傳承」的精神。聯誼活動中畢業生致詞表示，感謝空大提供自由選課與彈性上課的環境，讓他們能在繁忙生活中持續進修，選讀自己喜愛的科目，並享受「當學生」的美好時光，實踐「學無止盡、活到老、學到老」的信念。

    國立空中大學澎湖學習指導中心表示，雖然以線上教學為主要模式，但始終強調「有溫度的服務」，並透過實體活動增進學員間的互動與歸屬感，讓每一位學習者不僅獲得知識，也感受到支持與陪伴。空大將持續為社會各界敞開學習之門，實踐終身學習的核心價值，讓學習的腳步不因年齡而停歇。

