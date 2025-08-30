為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    9/1開學 台南贈小一新生入學禮 家長驚喜

    台南市教育局精心設計小一新生入學禮，祝福所有學童順利邁向新的學習旅程。（南市教育局提供）

    台南市教育局精心設計小一新生入學禮，祝福所有學童順利邁向新的學習旅程。（南市教育局提供）

    2025/08/30 17:58

    〔記者蔡文居／台南報導〕9月1日即將開學，為讓幼兒順利銜接小一新生活，台南市教育局以「我和我的孩子一起共創幸福」為主題，精心設計小一新生入學禮，祝福所有學童健康成長、快樂學習，邁向新的學習旅程。和孩子拿到教育局貼心準備的新生入學禮物，出席的家長感到十分驚喜。

    南市北區文元國小今天舉辦新生始業輔導活動，播放由南市家庭教育中心製播的「我和我的孩子一起共創幸福：幼小銜接Ready Go」影片。教育局則代表市府致贈新生入學禮給小一新鮮人。

    教育局長鄭新輝表示，小一新生邁入學校生活，是人生重要的一步。南市透過優質師資與學習環境營造，攜手學校提供親職教育資源，幫助家長與孩子穩定情緒、建立正向學習態度。

    對於週一即將開學，部分縣市出現代理教師荒。鄭新輝表示，南市新學期開學完全不受影響，南市原本國中小缺額1300多人，目前均已完成甄選招聘，9月1日開學即可正式上線。

    家長謝小姐表示，她是職業婦女特別請假帶孩子參加新生始業式，孩子說影片中上課鐘聲很有負擔，不能開心繼續玩遊具，認為影片傳達孩子轉換教育階段後學習應注意的事項很實用，可和孩子拿到新生入學禮物，也感到相當驚喜。

    家庭教育中心主任張冰嫈說，此次入學禮包含實用文具小物、《我和我的孩子》親職教育手冊及家庭教育資源宣導文宣，期盼藉由簡單的小叮嚀傳遞親職概念，鼓勵親子在學習初期建立良好習慣，幫助家長掌握教養重點，順利陪伴孩子邁入校園生活。

