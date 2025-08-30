嘉義市北園國小迎新生 出動太鼓冠軍隊伍

2025/08/30 17:58

北園國小獲得鼓王盃冠軍的太鼓隊擊鼓迎接新生。（北園國小提供）

北園國小新生闖關瞭解減塑重要性。（北園國小提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕114學年度即將在後天週一開學，嘉義市北園國小及興安國小今天（30日）舉辦新生迎新活動，北園國小以「北園喜迎新、永續愛學習」為主題，興安國小以「夢想太空站」為核心，透過寓教於樂的活動，陪伴新生與家長邁入學習新旅程。

北園國小迎新活動由獲得「2025年鼓王盃鼓藝大賽」冠軍的太鼓隊開場迎接新鮮人，校長陳君豪與家長會長陳吉邦帶領新生在「勤學門」前許願，勉勵孩子養成閱讀習慣，扎穩學力根基，送給新生的見面禮有教育部贈書、市府文具組、學生帽、環保餐具及在地鎮北宮致贈的「文昌筆」。

新生參與闖關挑戰，五大關卡結合SDGs永續目標，從健康運動、家務分工、食農教育到減塑行動，希望孩子在實作中理解永續精神；陳君豪表示，學校推動環境教育有成，去年獲「臺美生態學校」最高榮譽綠旗認證，還有保育類動物「領角鴞」到訪，新學年度將鼓勵學生勇於思辨、跨域學習，期許孩子們在幸福、永續、愛學習的氛圍中茁壯成長。

興安國小今天舉辦「夢想太空站」新生始業輔導，校園化身「太空探索基地」，設計關卡如「潔淨能源艙」學習如廁禮儀、「星際探索區」體驗遊戲安全、「緊急應變中心」培養自我照顧能力，「腦波水力室」透過搬水合作培養團隊精神，孩子在遊戲中學習生活自理與團隊合作，親子共同在新教室「任務指揮艙」寫下星願卡，留下對未來的期盼。

興安國小校長吳長頴表示，每個孩子都是獨特的星星，學校將是他們的「太空站」，提供愛與陪伴，支持孩子築夢與成長。

興安國小以「潔淨能源艙」活動，教導新生學習如廁禮儀。（興安國小提供）

