為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    辻之好日市集開幕 台南新營辻間創生聚落打造親子藝文新亮點

    辻間創生聚落是新營地方創生、青年創業的亮點基地。（記者楊金城攝）

    辻間創生聚落是新營地方創生、青年創業的亮點基地。（記者楊金城攝）

    2025/08/30 18:09

    〔記者楊金城／台南報導〕台南新營辻間創生聚落由新營區公所委外營運，新的營運團隊接手後，今天（30日）和明天舉辦「辻之好日 × 布布市市集」，活絡創生聚落，希望打造親子藝文新亮點，營運團隊規劃未來舉辦節慶活動、市集、藝文活動，並引進新創店家進駐。

    市集活動由BASline舞霸舞團青春熱力揭幕，並集結15家文創品牌、特色餐飲攤位及親子手作體驗，吸引不少親子參與，氣氛歡樂。

    新營區長陳宏田表示，辻間創生聚落是新營地方創生的亮點基地，打造屬於新營的共融共享空間，也提供青年創業平台，此次為期二天的文創市集，結合親子活動、音樂展演，讓市民逛街了解台南在地文創品牌，肯定營運團隊「齊優空間」的用心，公所未來也會將活動帶進來辻間，一起發展創生聚落、協助年輕人和店家創業圓夢。

    辻間創生聚落的前身是老舊的警察宿舍，位在新營文化中心旁的巷弄內，新營公所爭取中央補助近3000萬元改造活化為創生聚落，結合教育、創業、藝文與生活機能。2023年委外經營開幕後，有9家特色店家進駐，因中央另有補助，店家每月租金可壓低，但人潮有限，店家陸續離開，「齊優空間」今年3月接手營運時只剩4家，因無中央補助，新團隊調漲租金近1倍，引起反彈，蘊釀退出，但也有5家新店家進駐開店。

    今天舉辦市集，辻間創生聚落有如再出發，「齊優空間」執行長蘇芸昀說，未來將與店家、公部門合作推出節慶活動、特色市集、藝文活動，期望辻間成為民眾假日放鬆、親子共遊與創業交流的首選。

    特色攤車也開進辻間創生聚落舉辦的市集。（記者楊金城攝）

    特色攤車也開進辻間創生聚落舉辦的市集。（記者楊金城攝）

    市集也有音樂演出。（記者楊金城攝）

    市集也有音樂演出。（記者楊金城攝）

    新營辻間創生聚落舉辦為期二天的市集，新營區長陳宏田（左三）、議員蔡育輝（右三）、沈家鳳（中）參與。（記者楊金城攝）

    新營辻間創生聚落舉辦為期二天的市集，新營區長陳宏田（左三）、議員蔡育輝（右三）、沈家鳳（中）參與。（記者楊金城攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播