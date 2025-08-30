辻之好日市集開幕 台南新營辻間創生聚落打造親子藝文新亮點

辻間創生聚落是新營地方創生、青年創業的亮點基地。（記者楊金城攝）

2025/08/30 18:09

〔記者楊金城／台南報導〕台南新營辻間創生聚落由新營區公所委外營運，新的營運團隊接手後，今天（30日）和明天舉辦「辻之好日 × 布布市市集」，活絡創生聚落，希望打造親子藝文新亮點，營運團隊規劃未來舉辦節慶活動、市集、藝文活動，並引進新創店家進駐。

市集活動由BASline舞霸舞團青春熱力揭幕，並集結15家文創品牌、特色餐飲攤位及親子手作體驗，吸引不少親子參與，氣氛歡樂。

請繼續往下閱讀...

新營區長陳宏田表示，辻間創生聚落是新營地方創生的亮點基地，打造屬於新營的共融共享空間，也提供青年創業平台，此次為期二天的文創市集，結合親子活動、音樂展演，讓市民逛街了解台南在地文創品牌，肯定營運團隊「齊優空間」的用心，公所未來也會將活動帶進來辻間，一起發展創生聚落、協助年輕人和店家創業圓夢。

辻間創生聚落的前身是老舊的警察宿舍，位在新營文化中心旁的巷弄內，新營公所爭取中央補助近3000萬元改造活化為創生聚落，結合教育、創業、藝文與生活機能。2023年委外經營開幕後，有9家特色店家進駐，因中央另有補助，店家每月租金可壓低，但人潮有限，店家陸續離開，「齊優空間」今年3月接手營運時只剩4家，因無中央補助，新團隊調漲租金近1倍，引起反彈，蘊釀退出，但也有5家新店家進駐開店。

今天舉辦市集，辻間創生聚落有如再出發，「齊優空間」執行長蘇芸昀說，未來將與店家、公部門合作推出節慶活動、特色市集、藝文活動，期望辻間成為民眾假日放鬆、親子共遊與創業交流的首選。

特色攤車也開進辻間創生聚落舉辦的市集。（記者楊金城攝）

市集也有音樂演出。（記者楊金城攝）

新營辻間創生聚落舉辦為期二天的市集，新營區長陳宏田（左三）、議員蔡育輝（右三）、沈家鳳（中）參與。（記者楊金城攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法