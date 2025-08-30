未來一週炎熱留意午後雷雨 下週恐有颱風生成

明天各地持高溫炎熱。菲律賓東方海面的低壓帶下週不排除再有颱風生成，預計下週一、週二北上通過台灣東方遠洋。（資料照）

2025/08/30 17:39

〔記者林志怡／台北報導〕未來一週天氣仍高溫炎熱，中央氣象署說明，接下來大致呈現東半部地區位處迎風面、有短暫陣雨，西半部地區多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣，但菲律賓東方海面的低壓帶下週不排除再有颱風生成，預計下週一、週二北上通過台灣東方遠洋，造成環境風向轉為東北風。

中央氣象署預報員張承傳說明，輕度颱風藍湖颱風今天下午已經登陸越南，預計明天減弱為熱帶性低氣壓；另外，目前菲律賓東方海面有低壓帶分布，其中一處熱帶擾動未來有機會發展為熱帶性低氣壓或颱風，下週北上通過台灣東方遠洋區域，朝向日本前進。

請繼續往下閱讀...

張承傳說，明天天氣跟今天類似，各地還是多雲到晴為主，東南部、恆春半島、清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後桃園以南山區有局部短暫陣雨，雨勢有機會較大。

張承傳說，下週一、週二，受到低壓系統從台灣東方遠洋通過影響，台灣周邊環境吹東北風，東南部、恆春半島、基隆北海岸不定時有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部地區、各山區有局部短暫陣雨。

下週三到週六各地恢復多雲到晴的天氣，恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區、各地山區局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，仍維持高溫炎熱，各地白天氣溫可衝上32到35度，大台北、中南部近山區容易有36度以上高溫。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法